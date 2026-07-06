Mecz Hiszpania - Portugalia na MŚ 2026. Czy Cristiano Ronaldo znowu zaskoczy rywali

Historia starć Hiszpania - Portugalia

Cristiano Ronaldo od debiutu w 2003 roku rozegrał w kadrze narodowej 232 spotkania, w których zdobył aż 146 bramek. Po raz pierwszy zagrał przeciwko reprezentacji Hiszpanii podczas mistrzostw Europy w 2004 roku, kiedy jego drużyna wygrała 1:0 na zakończenie fazy grupowej. Na kolejne trafienia przeciwko rywalom z Półwyspu Iberyjskiego czekał czternaście lat, notując hat-tricka podczas rosyjskiego mundialu w 2018 roku w meczu zakończonym wynikiem 3:3. W 2025 roku doświadczony napastnik strzelił czwartego gola temu rywalowi w finale Ligi Narodów w Monachium, gdzie po remisie 2:2 Portugalczycy ostatecznie triumfowali w rzutach karnych.

Od 2018 roku pięć z sześciu bezpośrednich starć tych zespołów, włączając w to finał w Monachium, kończyło się wynikiem remisowym. Jedynym odstępstwem od tej reguły był mecz rozegrany w 2022 roku w ramach wcześniejszej edycji Ligi Narodów, w którym to Hiszpania pokonała sąsiada 1:0. Na trwających mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku obie drużyny zapisały na swoim koncie po osiem zdobytych bramek, prezentując ofensywny futbol. Portugalia w fazie grupowej pokonała Uzbekistan 5:0 i Chorwację 2:1 oraz zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1:1 i Kolumbią 0:0, tracąc dwa gole, których w bramce nie obronił Diogo Costa.

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Hiszpania awansowała do kolejnej fazy turnieju po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka oraz zwycięstwach z Arabią Saudyjską 4:0, Urugwajem 1:0 i Austrią 3:0. Bramkarz reprezentacji Hiszpanii Unai Simon pozostaje niepokonany od 407 minut, a licząc wcześniejszy turniej, jego passa bez straty gola wynosi 519 minut, co jest rekordem mundialu. Statystyki drużynowe w dużej mierze przemawiają na korzyść zespołu trenera Luisa de la Fuente, który w czterech starciach oddał 78 strzałów, z czego 26 celnych, przy 52 uderzeniach i 15 celnych ekipy Roberto Martineza. Hiszpanie odzyskują piłkę średnio co 44 sekundy, podczas gdy Portugalczycy potrzebują na ten manewr średnio 62 sekund.

Średnie posiadanie piłki reprezentacji Hiszpanii wynosi 61 procent, natomiast Portugalczycy utrzymują się przy niej przez 55 procent czasu gry. Wybitną formą na amerykańskich boiskach wykazuje się Mikel Oyarzabal, który zdobył 17 bramek w 17 poprzednich występach, podczas gdy Ronaldo zanotował 16 goli w 20 ostatnich meczach kadry. W formacji pomocy świetnie radzi sobie Rodri z dorobkiem 435 podań i dystansem 46,7 pokonanych kilometrów, natomiast u rywali najwięcej podań zaliczył Vitinha, a najdłuższy dystans 39,9 kilometra przebiegł Renato Veiga. Cały zespół hiszpański przebiegł dotychczas 454,5 kilometra, Portugalczycy pokonali 440,6 kilometra, a poniedziałkowe starcie w teksańskim Arlington rozpocznie się punktualnie o godzinie 21.