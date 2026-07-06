Najstarsza relacja filmowa z meczu kadry. Zobacz zmagania piłkarskiej reprezentacji Polski w niezwykłym turnieju

Historyczny mecz na igrzyskach w Berlinie

W środę zaplanowano premierowy pokaz trzydziestominutowego nagrania z półfinału turnieju olimpijskiego, w którym piłkarska reprezentacja Polski zmierzyła się z drużyną Austrii. Spotkanie zostało rozegrane 11 sierpnia 1936 roku, a podopieczni niemieckiego trenera Kurta Otto ulegli w nim rywalom 1:3. Jedyną bramkę dla polskiej drużyny zdobył w tym pojedynku Hubert Gad.

Wyjątkowy dokument z minionej epoki zawiera oryginalny niemiecki komentarz spikera. Uzupełnieniem tego historycznego nagrania sportowego jest współczesne polskie tłumaczenie, co znacząco ułatwia odbiór dzisiejszym widzom. Środowy pokaz rozpocznie się dokładnie o godzinie 17.10 w sali kinowej warszawskiego Centrum Olimpijskiego.

Jak Polacy radzili sobie w turnieju?

Przed półfinałowym starciem z Austrią biało-czerwoni zanotowali dwa imponujące zwycięstwa na niemieckich boiskach. W drodze do decydującej strefy medalowej Polacy pokonali reprezentację Węgier oraz Wielką Brytanię, zapewniając sobie awans do najlepszej czwórki imprezy. W meczu z Węgrami bramki strzelali Hubert Gad i Gerard Wodarz, a starcie z Brytyjczykami zakończyło się wynikiem 5:4.

W spotkaniu o brązowy medal polska kadra zmierzyła się z Norwegią, przegrywając ostatecznie 2:3 w obecności 82 tysięcy kibiców na berlińskim stadionie. Po środowej projekcji archiwalnego filmu odbędzie się panel dyskusyjny, który przybliży realia dawnego futbolu oraz szczegóły dokumentu "Igrzyska iluzji. Berlin 1936" w reżyserii Rafała Mierzejewskiego.