Ten błąd podczas koszenia trawnika popełnia niemal każdy. Skutki widać już po kilku dniach

Wiele pozornie prostych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie, wykonywanych rutynowo, często skrywa niuanse, których ignorowanie może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia roślinności.

Chociaż początkowe rezultaty mogą wydawać się zadowalające, w krótkim czasie mogą pojawić się subtelne, lecz niepokojące sygnały osłabienia roślinności, które bywają mylnie przypisywane czynnikom zewnętrznym.

Kluczowym, często popełnianym błędem jest stosowanie praktyk, które osłabiają naturalne mechanizmy obronne roślin i ich zdolność do efektywnego zatrzymywania niezbędnych zasobów, co prowadzi do szybkiego pogorszenia ich stanu.

Zastosowanie odpowiednio dobranych, regularnych metod pielęgnacji, uwzględniających specyfikę roślinności, znacząco przyczynia się do jej wzmocnienia, zwiększenia odporności oraz utrzymania estetycznego wyglądu przez cały sezon.

Początkowo, tuż po koszeniu, wszystko wygląda dobrze. Trawa jest równo przycięta, ogród sprawia wrażenie schludnego, a efekt jak z katalogu cieszy oko. Jednak już po kilku dniach zaczynają pojawiać się pierwsze niepokojące sygnały: źdźbła tracą intensywny kolor, trawnik żółknie, a miejscami staje się przerzedzony i suchy. Wiele osób winę zrzuca na pogodę lub brak nawozu, tymczasem przyczyna leży zupełnie gdzie indziej.

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Koszenie trawnika - jak robić to dobrze?

Najczęstszym błędem jest koszenie trawy zbyt krótko. Wiele osób uważa, że im niżej przytną trawnik, tym rzadziej będą musieli sięgać po kosiarkę. To niestety mit. Zbyt niskie koszenie osłabia trawę, pozbawia ją zdolności do regeneracji i naraża na przesuszenie, zwłaszcza w ciepłych miesiącach. Gdy trawa zostaje przycięta za nisko, jej system korzeniowy zaczyna słabnąć. Źdźbła nie są w stanie skutecznie chronić gleby przed słońcem, przez co ziemia szybciej wysycha, a chwasty zyskują idealne warunki do rozwoju. W efekcie trawnik, który miał wyglądać perfekcyjnie, zaczyna przypominać wyschniętą murawę.

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Jak poprawnie kosić trawnik?

Specjaliści zalecają zasadę jednej trzeciej. Oznacza to, że podczas jednego koszenia nie należy usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. W praktyce oznacza to, że wiosną i latem trawnik powinien mieć około 4–6 cm wysokości, a w okresach upałów nawet więcej. Wyższa trawa lepiej zatrzymuje wilgoć, chroni glebę i jest bardziej odporna na intensywne użytkowanie. Warto też pamiętać o regularności. Rzadkie, ale bardzo niskie koszenie jest znacznie gorsze niż częstsze podcinanie na odpowiedniej wysokości. Trawnik szybciej się regeneruje, ma intensywnie zielony kolor i wygląda zdrowo przez cały sezon.

Jeśli po koszeniu zauważasz, że trawa szybko żółknie lub traci gęstość, warto przyjrzeć się ustawieniom kosiarki. Czasem wystarczy podnieść wysokość koszenia o kilka centymetrów, by po kilku dniach zobaczyć wyraźną poprawę. Ten drobny szczegół robi ogromną różnicę i może uratować cały trawnik.