Awans w klasyfikacji strzelców mistrzostw świata

W poniedziałek reprezentacja Anglii rozegrała niezwykle emocjonujące spotkanie w ramach 1/8 finału turnieju. Przeciwnikiem europejskiej drużyny był Meksyk, a mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 3:2 na korzyść zespołu z Wysp Brytyjskich. Na listę strzelców wpisał się Harry Kane, skutecznie wykorzystując rzut karny podyktowany w trakcie tego starcia. Dla angielskiego zawodnika był to kluczowy moment pod kątem indywidualnych statystyk na międzynarodowej arenie. Zwycięstwo zapewniło drużynie narodowej awans do kolejnej fazy piłkarskich rozgrywek.

Poniedziałkowe trafienie ze stałego fragmentu gry miało szczególne znaczenie dla doświadczonego kapitana angielskiej kadry. Zdobyta bramka sprawiła, że jego łączny dorobek strzelecki w piłkarskich mistrzostwach świata wzrósł do czternastu goli. Ten historyczny wyczyn pozwolił mu awansować na piątą pozycję w klasyfikacji najlepszych snajperów wszech czasów tego prestiżowego turnieju. Dotychczas to zaszczytne miejsce było zajmowane samodzielnie przez legendę niemieckiego futbolu, Gerda Muellera. Obecnie obaj ci wybitni zawodnicy współdzielą tę samą wysoką lokatę.

Kto jest liderem strzelców wszech czasów?

Klasyfikacja najskuteczniejszych graczy w historii globalnego turnieju zawiera nazwiska najbardziej utytułowanych piłkarzy z różnych epok. Reprezentant Anglii konsekwentnie pnie się w górę tego zestawienia, pokonując kolejne szczeble podczas ważnych spotkań. Mimo dorównania słynnemu niemieckiemu napastnikowi, do najwyższego stopnia podium wciąż brakuje mu jeszcze kilku decydujących trafień. Czołówka tej listy pozostaje niezwykle elitarna i bezlitośnie weryfikuje długowieczność oraz regularność zawodników na mistrzostwach świata. Każdy zdobyty gol ma tu kolosalne znaczenie dla ostatecznego układu tabeli.

Bezapelacyjnym liderem w tym historycznym zestawieniu najlepszych strzelców pozostaje słynny Argentyńczyk Lionel Messi. Wybitny zawodnik pochodzący z Ameryki Południowej zgromadził na swoim koncie łącznie aż dwadzieścia celnych trafień w mundialach. Jego absolutnie rekordowy wynik stanowi dziś punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń piłkarzy biorących udział w tych globalnych zawodach. Aby wyrównać to niezwykłe osiągnięcie, pozostali aktywni gracze muszą wykazać się wielką determinacją. Różnica między pierwszym a piątym miejscem w zestawieniu wciąż wynosi sześć bramek.