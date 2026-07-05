Skolim sprzedaje bieliznę. Cena za stringi i bokserki? Wszystko sprawdziliśmy

Skolim to nie tylko muzyka. Gwiazdor inwestuje w stacje paliw, parówki, perfumy i bieliznę

Król latino od dłuższego czasu udowadnia, że potrafi zarabiać nie tylko na muzyce. Kalendarz Skolimowskiego jest wypełniony po brzegi, a na jego koncertach pojawiają się tłumy, jednak artysta nie ogranicza się tylko do występów. Jego biznesowe portfolio stale rośnie. Gwiazdor ma właśne kiełaski i stacje paliw, ale też prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje bardzo zróżnicowany asortyment. Oprócz standardowych produktów, takich jak czapki, koszulki czy perfumy opatrzone jego pseudonimem, w ofercie pojawiła się nowość, która zelektryzowała fanki - mowa o stringach i bokserkach.

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Do asortymentu trafiła damska bielizna z napisem "Skolim" oraz motywem palm na gumce. Te spersonalizowane stringi błyskawicznie przyciągnęły uwagę użytkowników sieci, a sam twórca poinformował, że zapasy szybko maleją. Za te majtki zapłacić trzeba 79 zł. Dla mężczyzn przygotowano z kolei bokserki z hasłem "wejde wyjde" (zapisanym bez polskich znaków), których cena wynosi 89 zł, a ich dostępność również mocno spada. Jako dodatek można dokupić skarpetki ze "Skolimem" w cenie 46 zł za parę.

Konrad Skolimowski poszerza swoją ofertę produktów

To jednak nie koniec przedsiębiorczych przedsięwzięć Skolimowskiego, który systematycznie powiększa swój biznes. W jego sklepie można nabyć także własne zapachy, produkty do pielęgnacji aut, odzież i inne gadżety, a na ulicach pojawiły się maszyny vendingowe z jego perfumami. Piosenkarz bardzo dobrze radzi sobie na rynku jako przedsiębiorca, w końcu zainwestował też w duży biznes - stacje benzynowe. Ale to nie one przynosza największe zyski.

W rozmowach z mediami artysta przyznaje, że aktualnie to biznes perfumeryjny jest dla niego najbardziej lukratywny.

Największe pieniądze pochodzą z perfum. Temperatura, Palermo, Bebecita i to jest chyba taki największy hit - zdradził Plejadzie.

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Skolim ZARABIA FORTUNĘ na koncertach