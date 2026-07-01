Legenda obok legendy? Maryla Rodowicz chwali się fotką z Robertem Lewandowskim

Legendarna Maryla Rodowicz, której kariera muzyczna trwa już ponad sześć dekad, od lat udowadnia, że jej zainteresowania wykraczają daleko poza scenę. Jest zagorzałą fanką wielu dyscyplin sportowych, a szczególnie upodobała sobie tenis, który sama trenowała. W młodości osiągała wielkie sukcesy w lekkoatletyce, zaś na liście zainteresowań ma też piłkę nożną. Jej ostatnie spotkanie z Robertem Lewandowskim odbiło się w mediach szerokim echem.

Robert Lewandowski i jego wielki transfer

Jeden z najbardziej cenionych polskich sportowców oficjalnie został już zawodnikiem klubu Chicago Fire. Cały kraj mówi więc o wielkich przenosinach "Lewego" do USA, zastanawiając się chociażby nad wysokością jego zarobków w nowym miejscu. Wśród fanów i współpracowników piłkarza nie brakuje entuzjazmu, ale niepokój najwidoczniej maluje się w czterech ścianach u Lewandowskich. Żona piłkarza zadeklarowała swoje wielkie wsparcie, jednak nie ukrywa obaw przed tak dużymi zmianami w życiu. Jak się okazuje, pogawędkę o transferze Robert Lewandowski uciął sobie ostatnio także z Marylą Rodowicz!

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Dwie ikony na jednym zdjęciu. O czym z piłkarzem rozmawiała Maryla Rodowicz?

80-letnia piosenkarka, która stale zachwyca swoją energią na scenie, ma napięty grafik. Ostatnio oficjalnie potwierdziła swój występ na festiwalu w Sopocie, gdzie chce dać występ jak żaden inny w tym roku. Mimo intensywnego koncertowania oraz życia na walizkach Maryla Rodowicz zdołała ostatnio spotkać się z Robertem Lewandowskim. Gwiazda wrzuciła do sieci wspólne zdjęcie, wywołując lawinę komentarzy o spotkaniu dwóch legend.

Lakonicznie zdradziła, że porozmawiała ze swoim "ulubionym napastnikiem" o życiu w Chicago, gdzie - jak warto przypomnieć - zagrała mnóstwo koncertów dla Polonii w latach 1980 i 1983. Szczegóły pogawędki pozostają jednak słodką tajemnicą. Jak myślicie: co ciekawego zdradził jej Robert Lewandowski?

"Takie miłe spotkanie i rozmowa o życiu w Chicago. Mój ulubiony napastnik" - czytamy na instagramowym profilu piosenkarki.

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