Legenda obok legendy? Maryla Rodowicz chwali się fotką z Robertem Lewandowskim

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-01 9:44

Nie jest tajemnicą, że jedna z najpopularniejszych piosenkarek wiernie kibicuje polskim sportowcom. Maryla Rodowicz to nie tylko fanka tenisa, ale też miłośniczka piłki nożnej. Ostatnio 80-letnia gwiazda ucięła sobie pogawędkę z przenoszącym się do Chicago kapitanem reprezentantem Polski. Zdjęcie z Robertem Lewandowskim to hit!

Legendarna Maryla Rodowicz, której kariera muzyczna trwa już ponad sześć dekad, od lat udowadnia, że jej zainteresowania wykraczają daleko poza scenę. Jest zagorzałą fanką wielu dyscyplin sportowych, a szczególnie upodobała sobie tenis, który sama trenowała. W młodości osiągała wielkie sukcesy w lekkoatletyce, zaś na liście zainteresowań ma też piłkę nożną. Jej ostatnie spotkanie z Robertem Lewandowskim odbiło się w mediach szerokim echem.

Robert Lewandowski i jego wielki transfer

Jeden z najbardziej cenionych polskich sportowców oficjalnie został już zawodnikiem klubu Chicago Fire. Cały kraj mówi więc o wielkich przenosinach "Lewego" do USA, zastanawiając się chociażby nad wysokością jego zarobków w nowym miejscu. Wśród fanów i współpracowników piłkarza nie brakuje entuzjazmu, ale niepokój najwidoczniej maluje się w czterech ścianach u Lewandowskich. Żona piłkarza zadeklarowała swoje wielkie wsparcie, jednak nie ukrywa obaw przed tak dużymi zmianami w życiu. Jak się okazuje, pogawędkę o transferze Robert Lewandowski uciął sobie ostatnio także z Marylą Rodowicz!

Maryla Rodowicz i Robert Lewandowski
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Dwie ikony na jednym zdjęciu. O czym z piłkarzem rozmawiała Maryla Rodowicz?

80-letnia piosenkarka, która stale zachwyca swoją energią na scenie, ma napięty grafik. Ostatnio oficjalnie potwierdziła swój występ na festiwalu w Sopocie, gdzie chce dać występ jak żaden inny w tym roku. Mimo intensywnego koncertowania oraz życia na walizkach Maryla Rodowicz zdołała ostatnio spotkać się z Robertem Lewandowskim. Gwiazda wrzuciła do sieci wspólne zdjęcie, wywołując lawinę komentarzy o spotkaniu dwóch legend.

Lakonicznie zdradziła, że porozmawiała ze swoim "ulubionym napastnikiem" o życiu w Chicago, gdzie - jak warto przypomnieć - zagrała mnóstwo koncertów dla Polonii w latach 1980 i 1983. Szczegóły pogawędki pozostają jednak słodką tajemnicą. Jak myślicie: co ciekawego zdradził jej Robert Lewandowski?

"Takie miłe spotkanie i rozmowa o życiu w Chicago. Mój ulubiony napastnik" - czytamy na instagramowym profilu piosenkarki.

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