Ekstraliga żużlowa w Zielonej Górze. Kto zdobył punkt bonusowy

Triumf gospodarzy i cenny punkt bonusowy

Ekipa Stelmet Falubaz Zielona Góra przystąpiła do spotkania z zamiarem odrobienia strat z pierwszego pojedynku obu drużyn. Miejscowi zdołali pokonać rywali zza miedzy w stosunku 46:44. Poprzednie starcie tych zespołów zakończyło się jednak wysokim zwycięstwem gorzowian. Na własnym torze wygrali oni 52:38, budując solidną zaliczkę. Dzięki temu rezultatowi ostatecznie to goście mogli cieszyć się ze zdobycia niezwykle ważnego punktu bonusowego.

Derbowa rywalizacja zgromadziła na trybunach miejscowego stadionu imponującą liczbę prawie 14 000 widzów. Arbitrem głównym czuwającym nad prawidłowym przebiegiem wyścigów był sędzia Krzysztof Meyze z miejscowości Wtelno. Najlepszy czas jednego okrążenia wyniósł w tym meczu dokładnie 60,52 s. Wynik ten był zasługą zawodnika gości, Andersa Thomsena. Duńczyk popisał się znakomitą jazdą w trzynastym biegu całych zawodów.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

Najskuteczniejszym ogniwem w szeregach zwycięskiej drużyny okazał się Leon Madsen, który zapisał na swoim koncie 11 punktów. Cenne wsparcie dla gospodarzy stanowił także Dominik Kubera, dopisując do wyniku zespołu równe 10 oczek. Bardzo solidne i równe zawody odjechali również Damian Ratajczak i Andrzej Lebiediew. Obaj żużlowcy wzbogacili konto Falubazu o 9 punktów. Skład miejscowych uzupełnił Przemysław Pawlicki z 6 punktami, Oskar Hurysz zdobył 1 punkt, a William Cairns zakończył starty z zerowym dorobkiem.

Liderem gorzowskiej Stali był bez wątpienia znajdujący się w fenomenalnej dyspozycji Anders Thomsen, który zdobył 15 punktów. Dwucyfrową zdobyczą punktową popisał się także Paweł Przedpełski, wywalczając dla gości 10 oczek. Ważne biegi w kontekście walki o punkt bonusowy wygrywał Mathias Pollestad. Zgromadził on ostatecznie 9 punktów w całym spotkaniu. Pozostałe punkty dla drużyny z Gorzowa dowieźli Adam Bednar, który zapunktował 5 razy, Oskar Paluch z wynikiem 3 punktów oraz Igor Kordun, zdobywca 2 oczek.