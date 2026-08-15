Świątek poznała rywalkę w Cincinnati. Kto zagra z liderką rankingu?

Emiliana Arango rywalką Igi Świątek

25-letnia Emiliana Arango z Kolumbii (95. miejsce w rankingu WTA) udanie przeszła przez kwalifikacje do turnieju w Cincinnati. Zawodniczka pokonała w trzech setach Białorusinkę Alaksandrę Sasnowicz i Argentynkę Nadię Podoroską. Dzięki temu awansowała do turnieju głównego, gdzie czekało ją wyjątkowe spotkanie.

W pierwszej rundzie głównych zawodów Arango zmierzyła się ze starszą o 21 lat legendą kobiecego tenisa, Venus Williams, która otrzymała dziką kartę od organizatorów. Kolumbijska tenisistka wygrała gładko z Amerykanką, triumfując 6:2, 6:2.

"Myślę, że po prostu dobrze sobie poradziłam, starając się zmusić ją do jak najdłuższej gry" – powiedziała uradowana Arango.

Kiedy mecz z Polką?

Teraz przed Kolumbijką niezwykle trudne zadanie. W drugiej rundzie jej przeciwniczką będzie liderka rankingu WTA, Iga Świątek, która z racji najwyższego rozstawienia otrzymała tzw. wolny los w pierwszej rundzie. Polka broni w Cincinnati tytułu wywalczonego przed rokiem. Dla Venus Williams była to z kolei trzynasta singlowa porażka z rzędu. Była mistrzyni nie wygrała meczu od lipca 2025 roku, gdy pokonała Peyton Stearns.

Amerykanka wystąpiła w Cincinnati już po raz jedenasty. Mimo porażki, zauważyła poprawę w swojej grze i z optymizmem patrzy w przyszłość. Williams zostaje na turnieju, by wystartować w deblu razem ze swoją siostrą Sereną, z którą ostatni raz grała podczas US Open w 2022 roku. Pierwszymi rywalkami utytułowanych sióstr w grze podwójnej w Cincinnati będą Ukrainka Marta Kostiuk i rodaczka Williams, Peyton Stearns.

"Pocieszające jest to, że kontroluję uderzenia, ale muszę po prostu być bardziej regularna w ostatniej części wymian" - oceniła.