Turniej ATP w Cincinnati. Majchrzak żegna się z zawodami już w pierwszej rundzie

Porażka w dwóch setach

Kamil Majchrzak przegrał z australijskim tenisistą Christopherem O'Connellem 4:6, 6:7 (5-7) w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardej nawierzchni w Cincinnati. Dla Polaka jest to kolejna wczesna eliminacja. W swoim poprzednim występie w Montrealu zakończył grę na tym samym etapie po porażce z Francuzem Gaelem Monfilsem.

Spotkanie rozpoczęło się spokojnie, zawodnicy wygrywali gemy przy swoich serwisach. Kluczowe przełamanie w pierwszym secie nastąpiło w piątym gemie, co pozwoliło klasyfikowanemu na 129. miejscu w rankingu ATP Australijczykowi przejąć inicjatywę. Piotrkowianin, sklasyfikowany na 68. pozycji, miał szanse na odrobienie strat. Niestety, mimo trzech break-pointów, nie zdołał z nich skorzystać i rywal zamknął pierwszego seta przy piątej piłce setowej.

Niewykorzystana szansa w tie-breaku

Druga partia miała podobny przebieg. O'Connell po raz kolejny przełamał serwis Majchrzaka, obejmując prowadzenie 3:2. Polak zdołał się jednak obudzić w decydującym momencie i doprowadził do remisu 5:5. Ostatecznie o losach seta decydował tie-break, w którym Majchrzak wypracował przewagę 5-2.

Niestety, polski tenisista nie utrzymał koncentracji i przegrał pięć kolejnych punktów, co przypieczętowało jego porażkę w całym meczu. Było to drugie bezpośrednie starcie tych zawodników. W 2022 roku w półfinale challengera w koreańskim Busan górą był Majchrzak. Christopher O'Connell, 32-letni zawodnik z Sydney, ma za sobą trudną drogę. Z powodu licznych problemów zdrowotnych kilkukrotnie rozważał zakończenie kariery, pracując dorywczo, jednak wracał do sportu, osiągając m.in. trzecią rundę w turniejach wielkoszlemowych. Wcześniej w Cincinnati swoje spotkanie pierwszej rundy wygrał Hubert Hurkacz, pokonując Sho Shimabukuro 6:2, 6:4.