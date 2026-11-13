Reprezentacja Polski wyleciała do Bukaresztu na mecz z Rumunią. Mamy zdjęcia z lotniska

Spis treści Reprezentacja Polski wyleciała na mecz z Rumunią. Zdjęcia kadrowiczów z lotniska

Przed dwiema ostatnimi seriami gier fazy grupowej Ligi Narodów polska kadra plasuje się na trzeciej pozycji, która gwarantuje utrzymanie w drugiej dywizji. Choć degradacja do niższej ligi jest mało prawdopodobna, to równie ciężko będzie wywalczyć promocję do elity. Stawką nadchodzących spotkań jest również rozstawienie w koszykach przed eliminacjami do Euro 2028.

Drużynę prowadzoną przez Jana Urbana czekają jeszcze dwa pojedynki w grupie B4. Najpierw 14 listopada Polacy zagrają w Bukareszcie z Rumunią, a trzy dni później podejmą we Wrocławiu reprezentację Szwecji. Aktualnie Biało-czerwoni mają na koncie cztery punkty i zajmują trzecią lokatę. Liderem tabeli są Szwedzi z dorobkiem 10 oczek, którzy wyprzedzają mającą 8 punktów Bośnię i Hercegowinę, natomiast tabelę z zerowym kontem zamykają Rumuni.

„Jesteśmy w takiej sytuacji przede wszystkim przez mecze z Bośnią (0:0 u siebie i 0:1 na wyjeździe, red.). Nie wyobrażaliśmy sobie, że tak będziemy punktować z tym rywalem. Bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym położeniu w grupie, mając rzeczywiście szansę, nie wiem, czy na pierwsze, ale na pewno na drugie miejsce. Tego żałujemy, bo powinniśmy mieć więcej punktów” – przyznał selekcjoner.

Spotkanie Rumunia – Polska rozpocznie się w sobotę o godzinie 20.45. Kadrowicze wyruszyli w podróż do Bukaresztu w piątek po obiedzie, startując z lotniska po godzinie 15. Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.

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Reprezentacja Polski wyleciała na mecz z Rumunią. Zdjęcia kadrowiczów z lotniska