Żona Jakuba Kiwiora opublikowała odważne zdjęcia w bikini. Wpis Claudii podbił sieć

Spis treści Żona Jakuba Kiwiora zachwyca w bikini. Zobacz galerię odważnych zdjęć Claudii

Ukochana polskiego reprezentanta zawodowo zajmuje się twerkiem, czyli zmysłowym tańcem, którego głównym elementem jest rytmiczne poruszanie pośladkami. Atrakcyjna tancerka, znana w sieci pod pseudonimem Clauda Redheaded, potrafi robić ze swoim ciałem niezwykłe rzeczy, a nagrania ze swoimi umiejętnościami regularnie publikuje na profilu na Instagramie.

„Lubię różnorodność, uczono mnie zawsze, że tancerz ma być wszechstronny” – opisywała swoje podejście Claudia, zwracając się jednocześnie z apelem do obserwujących jej profil internautów. „Próbuj nowego, nie zamykaj się na schematy, nie bój się błądzić i odnajdywać! Bądź kreatywny!” – dodawała.

Ostatnio atrakcyjna partnerka piłkarza ponownie rozgrzała użytkowników sieci, wrzucając śmiałe ujęcia z wakacji, na których pozuje w skąpym stroju kąpielowym. „Sezon słoneczny oficjalnie się zakończył” – podpisała te gorące fotografie. Pozostaje mieć nadzieję, że Jakub Kiwior podczas spotkań Ligi Narodów z Rumunią (14 listopada) oraz ze Szwecją (17 listopada) zaprezentuje równie znakomitą dyspozycję, co jego żona.

Żona Jakuba Kiwiora zachwyca w bikini. Zobacz galerię odważnych zdjęć Claudii

57