Eurowizja Azja 2026 - jak głosować za darmo z Polski? Zasady głosowania 14 listopada

Eurowizja Azja 2026 w TVP2

Eurowizja Azja 2026 już 14 listopada! Wielkie muzyczne widowisko rozpocznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego i odbędzie się w Tajlandii, w hali One Bangkok Forum w Bangkoku. W historycznej, pierwszej edycji konkursu wystąpią reprezentanci 11 państw, którzy powalczą o zwycięstwo i uznanie widzów. Co ciekawe, Polska będzie jedynym europejskim krajem, który pokaże finał wydarzenia. Transmisję zaplanowano w ramówce TVP2, a widzowie będą mogli śledzić konkurs na żywo. To jednak nie wszystko! Polacy również mają możliwość głosowania na swoich faworytów. Jak oddać głos i czy rzeczywiście można zrobić to całkowicie za darmo? Wyjaśniamy krok po kroku!

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Eurowizja Azja 2026 - jak głosować za darmo?

Cały świat może głosować na Eurowizji Azja 2026 i jest to bezpłatne! Głosowanie odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej eurovisionasia.com/vote. Każdy użytkownik otrzymuje łącznie osiem darmowych głosów. Trzeba rozdzielić je pomiędzy co najmniej trzy piosenki.

Eurowizja Azja 2026 - głosy premium

Jeśli ktoś chce oddać więcej niż osiem głosów, można dokupić pulę premium. Płatnych głosów można oddać maksymalnie dziesięć i tak jak w przypadku darmowej opcji, trzeba rozdzielić punktację na minimum trzy kraje.

Eurowizja Azja 2026 - zasady głosowania

Głosowanie publiczności będzie stanowiło 50% końcowego wyniku, a pozostałe 50% będą stanowiły głosy 11 krajowych jury z państw uczestniczących w konkursie. Głosowanie widzów z pozostałych części świata (Rest of the World), w tym z Polski, zapewni pulę punktów równoważną punktacji przyznawanej przez każde z uczestniczących państw. Oznacza to, że pod uwagę zostanie wziętych 11 zestawów punktów od jury oraz 12 zestawów punktów od publiczności.

Eurowizja Azja 2026 - uczestnicy

Wietnam – Tóc Tiên – "EN TIÊN"

– Tóc Tiên – "EN TIÊN" Kambodża – Monetrey – "I let you go"

– Monetrey – "I let you go" Laos – Thinla – "BAE"

– Thinla – "BAE" Mongolia – Beck – "Chamguigeer (Without you)"

– Beck – "Chamguigeer (Without you)" Bhutan – Nyendra – "Lhayi semo"

– Nyendra – "Lhayi semo" Filipiny – CARMELLE – "Sobra-sobra"

– CARMELLE – "Sobra-sobra" Bangladesz – Beatmosphere – "Tumi ele"

– Beatmosphere – "Tumi ele" Tajlandia – MANG x DAOU – "Aroma"

– MANG x DAOU – "Aroma" Korea Południowa – JUNHEE – "DEEP DIVE"

– JUNHEE – "DEEP DIVE" Nepal – Pratik Hamal Rai – "Ananta maya"

– Pratik Hamal Rai – "Ananta maya" Malezja – Aina Abdul – "Bluest sky"

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