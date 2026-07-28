Kandydaci do tytułu Miss i Mister Supranational w Małopolsce. Przygotowują się do wielkiego finału

Uczestnicy Miss i Mister Supranational 2026 celebrują Noc Kupały

Obecnie trwają intensywne zgrupowania przed Festiwalem Piękna. Kandydatki do korony Miss Supranational stacjonują w Krynicy-Zdroju, gdzie gości je Hotel Belmonte. Z kolei panowie, walczący o miano Mister Supranational, szlifują formę w Hotelu Swing w Krakowie. Każda z tych ekip ma własny plan dnia, jednak obydwie grupy biorą aktywny udział w wydarzeniach, które mają na celu popularyzację naszej kultury i piękna regionu.

Ogromnym przeżyciem dla uczestników okazała się Noc Kupały, celebrowana nad brzegiem Popradu. Zapoznali się z dawnymi, słowiańskimi obrzędami, z zaangażowaniem tworzyli wianki z kwiatów polnych i poddali się symbolicznemu rytuałowi oczyszczenia. Na niewielkich skrawkach papieru spisywali wszystkie swoje zmartwienia oraz złe emocje, a następnie wrzucali je do płonącego ogniska, aby z nową energią wejść w kolejne wyzwania.

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Dla sporej grupy uczestników, przybywających często z bardzo odległych zakątków naszego globu, była to zupełnie pierwsza i niezwykle fascynująca styczność z polskim folklorem i słowiańskimi wierzeniami.

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Ważna dyskusja o chorobie Hansena podczas Festiwalu Piękna 2026

W programie zgrupowania znalazły się nie tylko żmudne treningi układów tanecznych i pozowanie do zdjęć. Zadbano również o to, by całe wydarzenie niosło za sobą głębsze, społeczne przesłanie i miało walor edukacyjny.

Kandydaci i kandydatki zjawili się na specjalnym forum, które dotyczyło choroby Hansena, czyli trądu. Inicjatywa powstała dzięki współpracy z Sasakawa Leprosy Initiative. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wzruszających historii osób, którym udało się zwyciężyć z tą trudną chorobą. Poinformowano ich również, że obecnie trąd jest w pełni wyleczalny, a kuracja nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nadrzędnym celem tego spotkania było uświadomienie, jak dużym problemem jest stygmatyzowanie i odrzucenie chorych przez społeczeństwo.

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Mister Supranational i Miss przygotowują formę na stadionie i w parku wodnym

Podczas zgrupowania nie mogło zabraknąć wizyty na nowoczesnym obiekcie sportowym w Nowym Sączu. Nowy stadion wywarł na zagranicznych gościach ogromne wrażenie. Przeprowadzono tam szybki trening oraz wykonano wyjątkową, pamiątkową sesję fotograficzną.

Czas biegnie nieubłaganie, a przygotowania do finałowych starć wkraczają w kluczową fazę. Aspirujące do miana Miss Supranational panie całymi dniami ćwiczą skomplikowane układy taneczne w Krynicy-Zdroju, dopinając wszystko na przysłowiowy ostatni guzik.

Natomiast kandydaci ubiegający się o tytuł Mister Supranational mocno skupiają się na swojej kondycji, trenując w krakowskim Parku Wodnym. Do ich dyspozycji jest tam zarówno siłownia, jak i basen. Oprócz tego rozpoczęli oni intensywne zajęcia z profesjonalnym choreografem, a każdą wolną chwilę przeznaczają na odkrywanie uroków Nowego Sącza i całego regionu.

Gale Miss Supranational i Mister Supranational na żywo w Polsacie

Wielkimi krokami zbliża się kulminacja Festiwalu Piękna odbywającego się w Nowym Sączu. Już lada moment cała Polska dowie się, kto sięgnie po te najbardziej prestiżowe szarfy w świecie modelingu i urody.

Oto szczegółowy plan telewizyjnych relacji:

Gala Miss Supranational 2026 – w piątek 31 lipca, o 19.55 stacja Polsat przeprowadzi transmisję na żywo z tego wydarzenia,

Gala Mister Supranational 2026 – decydujące starcie będzie miało miejsce 1 sierpnia, natomiast widzowie będą mogli obejrzeć retransmisję tego widowiska na antenie Polsatu 9 sierpnia o godzinie 19.55,

Wybory Miss Polski 2026 – odbędą się w niedzielę 2 sierpnia, a początek transmisji zaplanowano na 19.55.

Również i w tym roku, podczas Festiwalu Piękna, niezwykle zjawiskowe konkursy będą pretekstem do pokazania atutów Małopolski, bogactwa naszej kultury oraz wsparcia pożytecznych akcji społecznych. Zdecydowanie udowadnia to, że zdobycie korony to nie tylko konkurs na najatrakcyjniejszą aparycję na świecie.