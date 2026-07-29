To najczęstszy błąd przy podlewaniu trawnika. Efekt widać już po kilku dniach

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-29 9:55

Piękny, gęsty i soczyście zielony trawnik to marzenie wielu właścicieli ogrodów. Niestety nawet regularne podlewanie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Czasem już po kilku dniach na murawie pojawiają się żółte plamy, przesuszone źdźbła lub nierównomierne przebarwienia. W wielu przypadkach winny jest jeden bardzo powszechny błąd, który popełnia zaskakująco wiele osób.

Zadbany, zielony trawnik z żywopłotem z tui w słonecznym ogrodzie. O błędach w podlewaniu przeczytasz na Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Wielu właścicieli ogrodów, pomimo regularnego nawadniania, zmaga się z problemem utrzymania idealnie zielonego i gęstego trawnika, co często jest wynikiem niezamierzonych błędów w pielęgnacji.
  • Nieodpowiedni moment i metoda dostarczania wody mogą nie tylko marnować zasoby, ale również szkodzić trawie, prowadząc do jej przesuszenia i osłabienia, zwłaszcza w wymagających warunkach atmosferycznych.
  • Powszechnie popełniane błędy w nawadnianiu sprawiają, że woda nie dociera efektywnie do głębszych warstw gleby, co skutkuje płytkim ukorzenieniem i zmniejszoną odpornością trawnika na stres.
  • Aby zapewnić trawnikowi optymalne warunki do wzrostu i zachować jego zdrowy wygląd, niezwykle ważne jest dostosowanie pory, ilości oraz częstotliwości podlewania do jego rzeczywistych potrzeb i panujących warunków.

Pielęgnacja trawnika wydaje się prosta, jednak wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. Znaczenie ma nie tylko częstotliwość podlewania, ale również pora dnia, ilość wody i sposób jej dostarczania. Nawet niewielkie błędy mogą szybko odbić się na kondycji murawy, szczególnie podczas letnich upałów.

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Jak dbać o trawnik?

Wysokie temperatury sprawiają, że trawnik potrzebuje więcej wilgoci. To właśnie wtedy wiele osób odruchowo sięga po wąż ogrodowy lub włącza zraszacze w środku dnia, sądząc, że w ten sposób pomoże roślinom przetrwać upał. Niestety efekt często okazuje się odwrotny od zamierzonego.

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Podlewanie trawnika - o jakiej porze najlepiej?

Jednym z najczęstszych błędów jest podlewanie trawnika w pełnym słońcu, zwłaszcza w godzinach południowych. Gdy temperatura jest najwyższa, znaczna część wody szybko odparowuje, zanim zdąży dotrzeć do korzeni. W rezultacie trawnik nie otrzymuje odpowiedniej ilości wilgoci, mimo że zużywamy dużo wody.

Dodatkowo mokre źdźbła wystawione na silne słońce mogą być bardziej narażone na uszkodzenia, a częste, płytkie podlewanie sprzyja rozwojowi płytkiego systemu korzeniowego. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest obfite podlewanie wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słońce nie operuje już tak intensywnie. Woda ma wtedy czas wsiąknąć głęboko w glebę, dzięki czemu korzenie są lepiej nawodnione, a trawnik zachowuje zdrowy wygląd nawet podczas upałów.

Warto również pamiętać, że trawnik lepiej podlewać rzadziej, ale obficiej, niż codziennie niewielką ilością wody. Taki sposób pielęgnacji sprzyja rozwojowi mocnych korzeni i sprawia, że murawa jest bardziej odporna na suszę.

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