Kuba Wojewódzki w końcu to przyznał! Zmusił go do tego gość w programie

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska z TVN są parą

W październiku zeszłego roku Kuba Wojewódzki wprawił w osłupienie opinię publiczną, ogłaszając, że wziął ślub. Choć nie podał personaliów swojej żony, od dawna spekulowano, że jest nią Żaneta Rosińska, młodsza o niemal trzydzieści lat koleżanka z pracy w TVN. Fotoreporterzy kilkukrotnie przyłapali ich na wspólnych wyjściach. Wiosną ubiegłego roku brylowali razem na premierze "Hamleta".

Gwiazdor TVN słynie z prowokacji i nie stroni od rozgłosu, dlatego wielu nie dawało wiary w jego rewelacje. Sami zainteresowani nie komentowali doniesień o rzekomym małżeństwie, ale dbali o to, by plotki nie ucichły. Publikowali chociażby relacje z tych samych wyjazdów w dokładnie tym samym czasie.

Niedawno nastąpił jednak przełom. Wojewódzki zamieścił na Instagramie zdjęcie Żanety i, co więcej, oznaczył jej profil. To nowość w jego internetowej aktywności. Kolejna fotografia pojawiła się w połowie sierpnia, co dla fanów stanowiło jasny sygnał, że para przestaje się ukrywać.

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Quiz o Kubie Wojewódzkim Pytanie 1 z 10 Jak na drugie imię ma Kuba Wojewódzki Janusz Władysław Stanisław Następne pytanie

Filip Chajzer zmusił Kubę Wojewódzkiego do wyznania

W pierwszym odcinku nowego sezonu autorskiego show Kuby Wojewódzkiego pojawił się Filip Chajzer. Były prezenter TVN szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, z którą spotyka się od początku roku. Para jest pewna swoich uczuć i planuje spędzić ze sobą resztę życia. W pewnym momencie dyskusja zeszła na temat różnicy wieku. Wtedy to gospodarz programu napomknął o swojej partnerce.

Bianka to ma 19 czy 20 lat…. Powiem teraz bardzo trudną rzecz, bo jak wiesz ja jestem z partnerką, która jest dużo młodsza ode mnie… - zaczął prowadzący.

Filip Chajzer przerwał mu, wymieniając imię ukochanej Wojewódzkiego.

Z Żanetą - stwierdził na co Kuba przytaknął.

Na tym jednak nie poprzestał i rzucił jeszcze jedno zdanie, które ostatecznie rozwiało wątpliwości.

Z "Dzień Dobry TVN" - rzucił Filip.

Taki obrót spraw ewidentnie nie spodobał się gospodarzowi. Skwitował krótko, że Chajzer „nie musiał tego mówić”. Rozmówca nie pozostał dłużny i odparł, że „przecież wszyscy to wiedzą”. Czas pokaże, czy po tej wymianie zdań Wojewódzki i Rosińska przestaną w końcu unikać błysku fleszy.

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