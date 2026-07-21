Kuba Wojewódzki przerywa milczenie i pokazuje zdjęcie Żanety Rosińskiej. Fani są już pewni

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska przestają ukrywać swoją miłość?

Gwiazdor stacji TVN przez wiele lat uchodził w mediach za najbardziej rozchwytywanego singla w branży. Pomimo licznych plotek o kolejnych romansach, Kuba Wojewódzki zawsze starał się oddzielać sferę zawodową od prywatnej. Dużą sensację wywołał jednak w minionym roku, kiedy to w jednym ze swoich odcinków rzucił mimochodem, że jest żonaty. Ta krótka uwaga natychmiast wywołała lawinę spekulacji, których prezenter nigdy nie skomentował. Od tamtego czasu internauci wnikliwie śledzą każdy krok jego i Żanety Rosińskiej. Para niezwykle rzadko komentuje doniesienia na swój temat, jednak ich wpisy w mediach społecznościowych regularnie podsycają plotki.

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Kuba Wojewódzki pokazał ukochaną. Zdjęcie wywołało furorę w sieci

Życie uczuciowe Kuby Wojewódzkiego to temat, który nieustannie elektryzuje media. W przeszłości prezenter spotykał się z Anną Muchą, Renatą Kaczoruk czy Anną Markowską. Z żadną z nich nie stanął jednak na ślubnym kobiercu - a przynajmniej nic o tym nie wiadomo oficjalnie.

Z tego względu informacje o rzekomym ślubie prezentera wywołały tak wielkie poruszenie. Mimo że ani Wojewódzki, ani Żaneta Rosińska nigdy nie odnieśli się do tych doniesień, fani od dłuższego czasu szukają dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Pogodynka TVN sporadycznie zamieszcza w sieci dowcipne posty nawiązujące do męża, robi to jednak bardzo ostrożnie, nie ujawniając szczegółów. Szczególną uwagę internautów przykuł jeden z jej komentarzy.

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Mąż koleżanki zmienił dla niej nawyki. Zazdroszczę jej. Mój zmienił dla mnie tylko orientację - śmiała się Żaneta.

Choć słowa te były żartem, natychmiast wywołały kolejne domysły na temat relacji pogodynki z Wojewódzkim. Para przez długi czas skutecznie unikała wspólnych fotografii. Często pojawiały się zdjęcia z tych samych lokalizacji czy restauracji, jednak zawsze były to osobne ujęcia. Z tego powodu nigdy nie można było z całą pewnością stwierdzić, że podróżują we dwoje. Teraz jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

W trakcie finałowego meczu mistrzostw świata w piłce nożnej, Kuba Wojewódzki oglądał zmagania reprezentacji Hiszpanii w specjalnej strefie kibica. Towarzyszyła mu w tym właśnie Żaneta Rosińska. To jednak nie wszystko – największą niespodziankę przyniosły najnowsze wpisy prezentera w mediach społecznościowych.

Kuba Wojewódzki pierwszy raz od dawna zamieścił na swoim profilu zdjęcie przedstawiające Żanetę. Dodatkowo prezenter oznaczył ukochaną, co wcześniej rzadko mu się zdarzało. Dla fanów to jasny znak, że para coraz swobodniej czuje się ze swoim związkiem i nie chce go dłużej ukrywać przed światem.

Część internautów uważa, że to kolejny krok do oficjalnego potwierdzenia ich rzekomego małżeństwa. Z kolei inni fani przypuszczają, że Wojewódzki postanowił po prostu podzielić się urywkiem ze swojego prywatnego życia, ignorując wszelkie plotki.

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