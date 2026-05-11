Żaneta Rosińska zapytana o "męża" na wizji! Nie mogła uniknąć odpowiedzi o Wojewódzkim

Wpadka w "Dzień Dobry TVN". Żaneta Rosińska zaskoczona pytaniem

Podczas niedzielnego wydania programu "Dzień Dobry TVN" Żaneta Rosińska, która ponoć od jakiegoś czasu jest żoną Kuby Wojewódzkiego, przeprowadzała wywiad z Malwiną Wędzikowską. Gospodyni programu "The Traitors. Zdrajcy" przebywała w Poznaniu na biegu "Wings for Life". Początkowo rozmowa toczyła się w spokojnej atmosferze, aż do momentu, gdy nagle padło zaskakujące pytanie o partnera reporterki. Jej odpowiedź na żywo rozwiała wszelkie wątpliwości... przynajmniej w pewnym stopniu.

- Rozładowujemy emocje, bo wielkie emocje dzisiaj wieczorem. Malwina Wędzikowska, po tygodniach pełnych intryg i manipulacji - w końcu się dowiemy, maski spadną. Ty jesteś gotowa do biegu, bo jesteśmy w Poznaniu na Wings for Life. Dlatego tak to zapowiedziałam, że musisz te emocje wybiegać. Czego się dzisiaj możemy spodziewać?

Z takimi słowami na samym początku wystąpiła Żaneta Rosińska. W odpowiedzi usłyszała śmiech oraz stwierdzenie, że jej rozmówczyni po prostu musi jakoś "wytrwać" bieg, a zaraz potem - przeniesienie się z Poznania do Warszawy i finał "The Traitors".

Malwina Wędzikowska zdradza kulisy finału programu

Po krótkiej dyskusji o udziale w zawodach biegowych, temat naturalnie przeszedł na wielki finał 3. sezonu cieszącego się ogromną popularnością show "The Traitors. Zdrajcy".

- Najbardziej na świecie kocham prowadzić ten program, być ciocią, bo powiem ci tak, że to się wydaje, że ja jestem prowadzącą, ale ja też jestem w grze. Więc to jest najprzyjemniejsza, najprzyjemniejsze miejsce, bardzo często też bardzo odpowiedzialne, szczególnie w momencie konfliktów. Natomiast nie zamieniłabym tego na żadne inne, ale jeżeli już kazano by mi, moja szefowa by zadzwoniła i powiedziała: "Musisz". To zdrajca. Wtedy można sprawdzić swoje granice. Łatwiej być na pewno obserwatorką tego wszystkiego, niż być w tym całym trybie, w tej całej machinie

W ten sposób wypowiedziała się prowadząca, gdy została zapytana o preferowaną rolę w grze. Chwilę później przedstawiła widzom, czego mogą spodziewać się w finałowym odcinku.

- Jesteśmy już w takiej końcowej fazie rozgrywki, że każda sekunda przegadana z kimś, kto może być potencjalnie twoim sojusznikiem, jest na wagę złota (...) Ja zagryzałam paznokcie, oglądając ostatni odcinek. Iza wywróciła całą strategię tego stołu. No przejmujący odcinek, przejmujące momenty I powiem państwu więcej. Tak będzie do ostatniej sekundy tego sezonu, to będzie po prostu nieprzewidywalne, ale przed nimi jeszcze ostatnie zadanie, czyli wspólnie działają, żeby zebrać kolejną pulę pieniędzy. Ja chyba mogę państwu powiedzieć, że no warto jest się postarać... o 100 000, bo to zadanie będzie tyle warte i będzie wymagało od uczestników no niesamowitej współpracy, bo będzie to takie zadanie trochę detektywistyczne, wymagające dużej wiedzy. Grupa wytypuje Pawła na najmądrzejszego, który będzie mózgiem tej operacji

Zrelacjonowała wszystkie szczegóły Malwina Wędzikowska.

Żaneta Rosińska i Kuba Wojewódzki w nowej edycji "The Traitors"?

Pod koniec rozmowy sytuacja niespodziewanie uległa zmianie. Malwina Wędzikowska zadała nietypowe pytanie wyraźnie zaskoczonej dziennikarce.

- A powiedz mi, a powiedz mi, a gdybym ja ciebie zaprosiła z mężem do kolejnej edycji, to przyjęłabyś?

Rzuciła od niechcenia prezenterka, a reakcja samej zainteresowanej wprawiła wszystkich w osłupienie!

- Myślę, że oboje byśmy zdrajcami byli...

Kto by pomyślał, że taki duet pojawi się w telewizyjnym show? Być może to ostatecznie rozwiązałoby zagadkę ich relacji – czy naprawdę są po ślubie, czy to jedynie sprytny chwyt marketingowy na potrzeby mediów społecznościowych.

