Zamiast wyrzucać, wysusz i postaw w łazience. Zapomnisz o nieprzyjemnym zapachu

Łazienka to miejsce, gdzie często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy.

Istnieje prosty, domowy sposób na odświeżenie pomieszczenia, wykorzystujący pewien popularny odpad kuchenny.

Rozwiązanie to może pomóc w pochłanianiu niepożądanych aromatów i części wilgoci, jednak nie zastąpi odpowiedniej wentylacji i regularnego wietrzenia.

Nie wyrzucaj od razu fusów po porannej kawie. Zamiast lądować w koszu, mogą dostać drugie życie w łazience. Wystarczy dobrze je wysuszyć i wsypać do niewielkiego pojemnika. Ten prosty domowy trik może pomóc ograniczyć nieprzyjemne zapachy, a przy okazji delikatnie poprawić aromat pomieszczenia.

Zanim ustawisz fusy w łazience, koniecznie dobrze je wysusz

To najważniejszy krok. Świeże fusy są wilgotne, dlatego nie należy od razu zamykać ich w pojemniku. Najlepiej rozłożyć je cienką warstwą na talerzu lub papierze i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Dopiero kiedy nie będą już wilgotne w dotyku, można przesypać je do małego, otwartego naczynia. Sprawdzi się szklanka, miseczka albo ozdobny pojemniczek. Warto ustawić go w miejscu, gdzie nie będzie narażony na bezpośredni kontakt z wodą.

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Fusy mogą pochłaniać nieprzyjemne aromaty

Kawa słynie z intensywnego zapachu, dzięki czemu fusy będą działać jak naturalny dyfuzor zapachowy, ale suche fusy mają jeszcze jedną użyteczną właściwość - mogą absorbować część niepożądanych zapachów z otoczenia. Dlatego niewielki pojemnik z fusami można postawić na półce, obok umywalki albo w pobliżu kosza na śmieci. Efekt nie będzie oczywiście taki sam jak po użyciu profesjonalnego neutralizatora zapachów. To raczej prosty, domowy sposób na odświeżenie niewielkiej przestrzeni.

Fusy pomogą pozbyć się wilgoci

Suche fusy mogą również wchłaniać pewną ilość wilgoci z otoczenia, ale nie należy oczekiwać cudów. Jeśli w łazience stale utrzymuje się wysoka wilgotność, podstawą pozostaje sprawna wentylacja, wietrzenie oraz usuwanie źródeł nadmiaru pary. Należy jednak pamiętać, aby wymienić fusy, gdy zaczną wilgotnieć. Nie należy dopuścić do tego, żeby długo pozostawały mokre, ponieważ mogą stać się miejscem rozwoju pleśni.

Wysuszone fusy z kawy to prosty sposób na ponowne wykorzystanie kuchennych resztek. W niewielkim pojemniku mogą pełnić funkcję naturalnego pochłaniacza części zapachów i wilgoci, a ich kawowy aromat może być przyjemnym dodatkiem pełniącym funkcję dyfuzora zapachowego. Nie zastąpią jednak dobrej wentylacji. Traktuj je raczej jako mały trik, który warto wypróbować przy okazji codziennego sprzątania. Czasem właśnie takie drobiazgi okazują się całkiem praktyczne.

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