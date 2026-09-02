Kup w aptece za kilka złotych i posmaruj lodówkę. Lód i szron będą osiadać znacznie wolniej

Gruba warstwa szronu w zamrażarce to problem estetyczny i funkcjonalny, wynikający głównie z wilgoci dostającej się do środka.

Aby ograniczyć powstawanie lodu, należy minimalizować czas otwierania drzwi urządzenia i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem.

Po dokładnym rozmrożeniu i osuszeniu, wnętrze zamrażarki można pokryć cienką warstwą pewnego preparatu, który spowolni osadzanie się szronu i ułatwi jego usuwanie.

Za powstawanie szronu w dużej mierze odpowiada wilgoć. Kiedy otwieramy zamrażarkę, do środka dostaje się cieplejsze powietrze z pomieszczenia. Zawarta w nim para wodna osadza się na zimnych powierzchniach, a następnie zamarza. Dlatego drzwi urządzenia warto otwierać na możliwie krótko. Zamiast stać przed otwartą zamrażarką i zastanawiać się, gdzie schowaliśmy pierogi, lepiej wcześniej przygotować sobie produkty, które chcemy wyjąć. Niby drobiazg, ale przy częstym korzystaniu ze sprzętu ma znaczenie. Regularne rozmrażanie zamrażarki jest konieczne, gdy wewnątrz zaczyna gromadzić się coraz więcej lodu. Jest jednak sposób, aby nieco ograniczyć ten problem. Po dokładnym rozmrożeniu i osuszeniu urządzenia można zastosować ten produkt, który bez problemu kupisz w każdej aptece.

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Wetrzyj w ścianki zamrażalnika, a szron i lód będą wolniej się osadzać

Zanim przejdziemy do zabiegu, najpierw trzeba całkowicie pozbyć się niej wszystkich produktów i poczekać, aż lód całkowicie się rozmrozi. Następnie wnętrze należy dokładnie wyczyścić i przede wszystkim osuszyć. Dopiero na suchą powierzchnię można nanieść bardzo cienką warstwę gliceryny. Najwygodniej zrobić to za pomocą miękkiej, czystej ściereczki. Nie ma potrzeby wylewania preparatu bezpośrednio na ścianki - wystarczy odrobina rozprowadzona równomiernie. Gliceryna tworzy na powierzchni delikatną warstwę, która może utrudniać mocne przyleganie kryształków lodu. Dzięki temu podczas kolejnego rozmrażania szron powinien być łatwiejszy do usunięcia, a jego narastanie może zostać ograniczone.

Gliceryna nie sprawi, że zamrażarka całkowicie przestanie pokrywać się lodem. Szron powstaje przede wszystkim wskutek wilgoci dostającej się do wnętrza urządzenia, dlatego ogromne znaczenie ma również sposób korzystania ze sprzętu. Drzwi warto otwierać na krótko i nie zostawiać ich uchylonych. Produkty dobrze jest przechowywać w szczelnych opakowaniach, a do środka nie należy wkładać gorących potraw. Warto także kontrolować stan uszczelki drzwi - jeśli nie przylega prawidłowo, do zamrażarki może dostawać się więcej wilgotnego powietrza. Jednak ten prosty trik z gliceryną z pewnością sprawi, iż lód i szron będą wolniej osadzać się na ściankach naszego zamrażalnika.

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