Tuje marnieją w oczach? Ten domowy nawóz uratuje żywopłot przed zimą

Wrzesień to ostateczny moment, by zadbać o kondycję tui, szczególnie gdy ucierpiały podczas letnich miesięcy.

Jesienią należy zrezygnować z azotu, a postawić na potas i fosfor, które skutecznie uodpornią rośliny na mróz.

Skórki z bananów to rewelacyjny i darmowy sposób na dostarczenie iglakom niezbędnych minerałów.

Sprawdź, jak łatwo przygotować ten ekologiczny preparat, by żywopłot zachwycał gęstością już na początku wiosny!

Domowy nawóz do tui we wrześniu. Ratunek dla iglaków przed mrozami

Tuje to jedne z najchętniej wybieranych iglaków do polskich ogrodów, doskonałe na szczelne żywopłoty. Ich popularność wynika z niewielkich wymagań, całorocznej zieleni oraz imponującego tempa wzrostu, które u niektórych odmian sięga kilkudziesięciu centymetrów w ciągu roku. Niekiedy jednak rośliny zaczynają tracić witalność, a ich przyrosty wyraźnie hamują. To sygnał, że brakuje im wsparcia w postaci odpowiedniego odżywienia. Iglaki, tak samo jak inne gatunki, potrzebują systematycznego dostarczania substancji mineralnych, które pobudzą rozwój i poprawią stan zarówno korzeni, jak i pędów.

Wrzesień to wręcz podręcznikowy termin na ostatnią w sezonie dawkę nawozu dla tui. Zabieg ten pomaga im zregenerować się po letnich suszach i upałach, a jednocześnie szykuje je na zimowe chłody. Jeśli żywopłot traci wigor, pędy brązowieją, a igły zaczynają schnąć, jesienne zasilenie jest absolutnie niezbędne. Wzmocni to rośliny tuż przed nadejściem pierwszych przymrozków. Co więcej, jesienne odżywianie zaprocentuje w kolejnym sezonie – po zimie tuje szybciej ruszą z wegetacją i prędzej odzyskają swój intensywnie zielony kolor.

Kluczowa zasada dotycząca jesiennego nawożenia tui opiera się na wyeliminowaniu azotu, podobnie jak u reszty ogrodowej flory. Choć azot stymuluje wzrost nowych przyrostów, jego nadmiar jesienią sztucznie przedłuża wegetację, co zaburza naturalny cykl rośliny. W rezultacie iglaki nie wchodzą w stan spoczynku i stają się dużo bardziej podatne na uszkodzenia od wiatru i mrozu. O tej porze roku specjaliści rekomendują mieszanki zasobne w fosfor i potas. Doskonałym, domowym zamiennikiem takich odżywek są wysuszone i rozdrobnione skórki bananów. Mają one wysoką zawartość wspomnianych pierwiastków, przy niemal zerowej ilości azotu. Potas i fosfor znakomicie wpływają na rozwój korzeni i wzmacniają pędy, szybko poprawiając ogólny wygląd żywopłotu. Dostarczenie tych składników teraz pozwoli uodpornić tuje na nadchodzące, trudne warunki zimowe.

Jak zrobić nawóz ze skórek banana do nawożenia tui jesienią?

Do przygotowania naturalnej odżywki potrzebujesz jedynie skórek z kilku bananów, które należy wysuszyć w piekarniku. Bardzo ważne jest, by proces ten przebiegał w niskiej temperaturze i bez użycia termoobiegu, aby uniknąć ich spalenia. Suszenie skórek przypomina proces suszenia grzybów. Kiedy pozbędziesz się wilgoci, po prostu rozkrusz je i wymieszaj z wierzchnią warstwą ziemi pod tujami. Na koniec delikatnie podlej podłoże, uważając, by nie wypłukać nawozu. Dzięki temu rośliny będą powoli i systematycznie czerpać cenne minerały bezpośrednio z gleby.