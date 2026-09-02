Filip Chajzer o napiętych stosunkach z rodzicami Bianki. Ich obecność na ślubie pod znakiem zapytania

Filip Chajzer planuje ślub z 20-letnią Bianką

Filip Chajzer w 2011 roku ożenił się ze swoją szkolną miłością, ale to małżeństwo przetrwało jedynie dwa lata, kończąc dekadę wspólnego życia. Prezenter, po głębokiej przemianie duchowej, dystansuje się od dawnych czasów i podkreśla, że ślub cywilny stracił dla niego znaczenie.

Teraz 41-latek przygotowuje się do ślubu kościelnego. Jego wybranką jest młodsza o ponad 20 lat Bianka, a ich relacja wyszła na jaw wiosną. Podczas jednego ze spotkań autorskich, na którym towarzyszyła mu 20-latka, wybuchł skandal. Matka dziewczyny nagle pojawiła się na sali i oskarżyła celebrytę o izolowanie jej córki od rodziny.

Zapytała go, jak wyobraża sobie ten związek i czemu miał nakłaniać dziewczynę po zaledwie kilku tygodniach znajomości do zamieszkania razem bez wiedzy rodziców, a także dlaczego utrudnia jej kontakty z rodziną. Zrobiło się bardzo niezręcznie - mówił w rozmowie z Pudelkiem jeden z uczestników spotkania.

Komentując ten incydent, Filip Chajzer określił go mianem „wewnętrznej sytuacji rodzinnej”. Z czasem na jaw wyszły szczegóły początków ich związku. Para poznała się w studiu nagraniowym, gdzie Bianka pracowała jako producentka przy podcaście Chajzera. Ich relacja rozwinęła się błyskawicznie, a w maju ogłosili zaręczyny.

Zobacz również: Ślubu jeszcze nie ma, a nazwisko już tak. Zaskakująca sytuacja na chrzcinach u Filipa Chajzera

Czy rodzice Bianki przyjdą na ślub Filipa Chajzera?

Uroczystość zaplanowano na koniec września w Krakowie i właśnie trwają ostatnie przygotowania. Ojciec prezentera, Zygmunt Chajzer, zdradził w wywiadzie dla Eski, że wraz z żoną szukają odpowiedniego prezentu dla młodej pary. Przyszłą synową, z którą spotkał się dopiero dwa razy, nazwał „ładną, fajną, miłą dziewczyną”.

Wszystko wskazuje na to, że na ceremonii może zabraknąć rodziców panny młodej. Podczas wizyty w programie „Kuba Wojewódzki” Filip Chajzer został zapytany o stosunek przyszłej teściowej do jego osoby.

Myślę, że mnie nie znosi - odpowiedział szczerze Chajzer.

Dopytywany przez Kubę Wojewódzkiego, czy faktycznie jest aż tak źle, Chajzer przyznał, że tak właśnie czuje. Wyjaśnił, że powodem niechęci jest trudność rodziny w zaakceptowaniu faktu, że Bianka opuściła rodzinny dom.

Tak mi się wydaje. Jakby to powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć, a żeby tak powiedzieć, żeby było miło i nikogo nie skrzywdzić.... [Moja teściowa in spe nie znosi mnie, gdyż… - red.] ...gdyż jest to historia o opuszczaniu gniazda, dosyć psychologiczna. Bardzo naturalna i absolutnie zrozumiała. I, no, co ja mogę, nic nikomu tutaj nie zawiniłem, nie? Każdy musi swoją historię przeżyć i przepracować - przyznał.

Gospodarz programu poruszył także temat ojca Bianki, który, jak się okazuje, pracuje jako operator w TVN. Jego opinia o przyszłym zięciu również nie jest najlepsza. Pytany o próby nawiązania kontaktu, Chajzer wzruszył ramionami i rzucił krótkie: „Ja próbowałem, nie?”. Kwestia obecności teściów na ślubie pozostaje zatem otwarta.

Jest to teraz przedmiotem naszego życiowego Netflixa. Jesteśmy w drugim sezonie - podsumował Filip Chajzer.

31

Sonda Lubisz Filipa Chajzera? Tak Nie