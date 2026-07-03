Kuba Szmajkowski przedstawia "Back To Your Hands". Premiera singla w Radiu ESKA

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-03 16:42

"Back To Your Hands" to najnowszy singiel, w którym Kuba Szmajkowski pod letnią, beztroską melodią ukrywa zaskakująco głębokie emocje. Młody artysta, znany doskonale za sprawą m.in. "The Voice Kids" i preselekcji do Eurowizji, zaprezentował także teledysk do piosenki, a za jej premierę w eterze odpowiada Radio ESKA.

Kuba Szmajkowski - młody, ale już uznany artysta polskiej sceny muzycznej, prezentuje swój najnowszy utwór "Back To Your Hands", który na pierwszy rzut oka zdaje się być idealną propozycją na słoneczne dni. Rzeczywiście, jego brzmienie doskonale wpisuje się w letni klimat – lekki, chwytliwy beat i melodyjna produkcja natychmiastowo przywołują na myśl atmosferę ciepłych, beztroskich wieczorów, spędzanych w gronie przyjaciół lub podczas letnich podróży. Jednak pod tą pozornie lekką warstwą kryje się znacznie więcej – utwór emanuje emocjami, które okazują się być znacznie głębsze i bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać po pierwszym przesłuchaniu.

Kuba Szmajkowski przedstawia "Back To Your Hands"

Propozycja "Back To Your Hands" prawdziwie kreuje kontrasty. Z jednej strony mamy dynamiczny, lekki i chwytliwy beat, który od razu wpada w ucho i zachęca do ruchu, idealnie oddając ducha letniej swobody. Kuba Szmajkowski wykorzystuje jednak tę letnią otoczkę, by przemycić głębsze, bardziej introspektywne treści. Brzmienie, które z pozoru ma nas ukoić i wprawić w dobry nastrój, w rzeczywistości nie opowiada o klasycznym love story, ale staje się kanałem do przekazania trudnych emocji i refleksji nad relacjami.

Utwór można posłuchać premierowo w "Gorącej 20" Radia ESKA po 18:00 w piątek, 3 lipca.

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Artysta tłumaczy przesłanie. "Dlatego tak trudno naprawdę odpuścić"

Jak wyjaśnił Kuba Szmajkowski, w najnowszym singlu chciał opowiedzieć o energii, do której wracamy, nawet jeśli już wiemy, że nie do końca nam ona służy. "Back To Your Hands" to zatem historia o dawaniu drugich szans.

"To nie zawsze chodzi o tę osobę, tylko o wersję siebie, którą przy niej byłeś. I może właśnie dlatego tak trudno naprawdę odpuścić" - podsumował wokalista.

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