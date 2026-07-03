Daniel Olbrychski na planie serialu "Ranczo". Wiemy, jak przyjęła go ekipa

Telewizyjne „Ranczo” od dawna cieszy się statusem produkcji kultowej, do której widzowie czują ogromny sentyment. Wszelkie wzmianki o powrocie do losów mieszkańców Wilkowyj błyskawicznie podsycają ciekawość publiczności. Fani stale śledzą doniesienia z planu i entuzjastycznie przyjęli informację o kolejnej odsłonie historii. W nowym sezonie niestety zabraknie już Pawła Królikowskiego, jednak twórcy zamierzają pielęgnować pamięć o postaci Kusego w czuły sposób.

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Obecność Daniela Olbrychskiego wywołała burzę wśród fanów

Fotografia prosto z planu serialu „Ranczo”, udostępniona przez Elę Piotrowską pracującą w Radiu Eska, na której uwieczniono Daniela Olbrychskiego, bardzo poruszyła wiernych widzów. Zaraz po publikacji kadr sprowokował lawinę pełnych emocji komentarzy w sieci.

Dziennikarka Radia Eska ujawniła również, w jaki sposób legenda kina została powitana przez stałą ekipę „Rancza”. Trzeba pamiętać, że artyści związani z produkcją przez lata stworzyli zgrany zespół, a sentymentalny powrót do świata Wilkowyj jest dla nich dużym wydarzeniem. Właśnie do tego zżytego grona niespodziewanie dołączył niezapomniany Kmicic z ekranizacji „Potopu”.

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Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Kulisy dołączenia Daniela Olbrychskiego do obsady „Rancza”

Ela Piotrowska związana z Radiem Eska dowiedziała się, jakiego przezwiska dorobił się Daniel Olbrychski podczas pracy na planie. Wyszło na jaw, że aktorzy znani z „Rancza” powitali wybitnego kolegę po fachu w bardzo serdeczny sposób. Zanim jeszcze słynny artysta zasiadł z resztą na kultowej ławeczce, zaprawieni w bojach bywalcy zaczęli nazywać go krótko: „Nowy”.

Daniel Olbrychski od dłuższego czasu sympatyzuje z „Ranczem”, a kolejne losy bohaterów śledził przed telewizorem w towarzystwie małżonki. Od teraz sam zasila szeregi obsady, by swoim cenionym warsztatem aktorskim próbować wypełnić w serialu wyrwę po odejściu Pawła Królikowskiego. Udział „Nowego” w perypetiach mieszkańców Wilkowyj bez wątpienia wielokrotnie wywoła szybsze bicie serca u oddanych wielbicieli formatu.