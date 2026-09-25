Kuba Szmajkowski idzie na swoje. Przyznał, przed czym wcześniej uciekał

Kuba Szmajkowski otwiera nowy rozdział. Czas na "DON JULIO"

To bez wątpienia ważny moment w karierze Kuby Szmajkowskiego. Artysta zaprezentował właśnie swój najnowszy muzyczny projekt, a jednocześnie zrobił wielki krok w stronę pełnej niezależności. Nadchodząca EP-ka "DON JULIO" to jego pierwsze wydawnictwo jako niezależnego artysty i songwritera.

Jak sam podkreśla, ten materiał jest najbardziej osobistym w całym jego dotychczasowym dorobku. To zapis artystycznej zmiany, na którą czekał od dawna. Wokalista stawia na pełną szczerość i historie, które ukształtowały go w ostatnim czasie.

"Nauczyłem się podejmować wyzwania, przed którymi wcześniej uciekałem"

Kuba Szmajkowski nie ukrywa, że nowa płyta jest dla niego spełnieniem marzeń. W materiałach promujących wydawnictwo przyznał, że to dla niego debiut w zupełnie nowej roli. Artysta opowiedział też o emocjach, które towarzyszyły mu podczas tworzenia kolejnych utworów.

DON JULIO to EP-ka, o której marzyłem od dawna. To mój debiut jako niezależny artysta i songwriter. Ten materiał opowiada o tym, co sprawiło, że nauczyłem się być odważniejszy i zacząłem podejmować wyzwania, przed którymi wcześniej uciekałem

- mówi Kuba Szmajkowsky.

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Jak dodaje, każda z piosenek jest zapisem innego momentu, który stał się częścią jego życia w ciągu ostatniego roku. W ten sposób chce podzielić się ze słuchaczami swoimi historiami i emocjami.

Nowe brzmienie i szczere teksty

Fani poznają teraz Kubę Szmajkowskiego jako artystę bardziej świadomego tego, co chce przekazać i na jakich zasadach zamierza tworzyć. Osobiste doświadczenia przełożył na bezpośrednie teksty i współczesne, popowe brzmienia.

Choć piosenki opowiadają o jego przeżyciach, wokalista ma nadzieję, że słuchacze odnajdą w nich cząstkę siebie. Zostawił przestrzeń, by każdy mógł zinterpretować te historie na swój sposób i połączyć je z własnymi wspomnieniami.

Mam nadzieję, że słuchając DON JULIO, znajdziecie w tych historiach coś swojego - emocję, wspomnienie albo moment, w którym sami musieliście odważyć się na coś, czego wcześniej baliście się zrobić

- podsumowuje artysta.