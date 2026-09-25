MTV VMA 2026 - gdzie i kiedy oglądać? Kto wystąpi?

MTV VMA 2026 - gdzie oglądać i kto wystąpi? Jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę, 27 września, nie tylko dowiemy się, kto otrzyma statuetki w poszczególnych kategoriach, ale również zobaczymy na żywo widowiskowe pokazy największych światowych gwiazd.

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VMAs to miejsce, w którym artyści bez skrępowania realizują swoje najbardziej szalone wizje. To właśnie na tej scenie w 1984 roku Madonna zszokowała publiczność, wijąc się w sukni ślubnej do rytmu "Like a Virgin". Takich przełomowych momentów na przestrzeni lat było mnóstwo: kultowy pocałunek Madonny z Britney Spears, wspólne pojawienie się Michaela Jacksona z Lisą Marie Presley, krwawe show Lady Gagi z hitem "Paparazzi" czy spektakularne ogłoszenie ciąży przez Beyoncé. Działo się! A przed nami kolejny niezapomniany rozdział tej historii.

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VMAs 2026 - kto wystąpi?

Na scenie MTV VMA wystąpi plejada gwiazd. Show otworzy powracająca na nią po latach królowa popu Madonna, nominowana w aż trzynastu kategoriach. Na widzów czekają też występy poświęcone zmarłym legendom: George'owi Michaelowi oraz Dolly Parton.

Madonna

LISA

RAYE

Shaboozey

Gunna

GENER8ION

Yung Lean

Sienna Spiro

Kacey Musgraves

Sombr

Teddy Swims

MTV VMA 2026 - gdzie oglądać?

Gala odbywa się w USA w niedzielę wieczorem (27 września), co ze względu na różnicę czasową oznacza transmisję w Polsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Gala rozpocznie się o godzinie 02:00, a obejrzeć ją będzie można w usłudze Paramount+. Retransmisję będzie można natomiast zobaczyć na antenie MTV Polska 28 września, o 21:00.