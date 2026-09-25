Ważna decyzja Jana Urbana! Skreślił dwa nazwiska przed meczem

Spotkanie Polska – Bośnia i Hercegowina w ramach Ligi Narodów wystartuje punktualnie o 20:45.

Szkoleniowiec Jan Urban musiał rano zawęzić kadrę do 23 graczy.

Wśród zawodników odesłanych na trybuny znalazł się obrońca Wojciech Mońka, dla którego jest to pierwsze zgrupowanie w seniorskiej reprezentacji.

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Jan Urban zaprosił na zgrupowanie obejmujące mecze zaplanowane na wrzesień i październik dokładnie 25 piłkarzy. Polacy w tym okresie rozegrają cztery spotkania w Lidze Narodów, a pierwsze starcie z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się dziś (25 września) na warszawskim PGE Narodowym. Ze względu na przepisy pozwalające zgłosić do meczu tylko 23 zawodników, trener musiał posadzić na trybunach dwóch graczy. Nazwiska nieobecnych ogłoszono w poranek poprzedzający pierwszy gwizdek.

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Poza protokołem meczowym znaleźli się ostatecznie Norbert Wojtuszek i Wojciech Mońka. Reprezentanci Jagiellonii Białystok oraz Lecha Poznań obejrzą to starcie jako kibice. Największe emocje wzbudza nieobecność Mońki. Młody, 19-letni defensor jest w kadrze A po raz pierwszy, a tytuł najlepszego obrońcy minionych rozgrywek PKO BP Ekstraklasy rozbudził nadzieje fanów na jego szybki występ, który jednak musi zostać odłożony na później.

Gdybym miał wybierać, to wolałbym Wojciecha Mońkę w kadrze, a Tomasza Kędziorę poza nią. Najwyższa pora, by powoli dochodziło do przemodelowania na środku obrony - ocenił tę decyzję na gorąco Mateusz Rokuszewski na kanale Meczyki.

Zdecydowane kroki Jana Urbana nie wykluczają jednak innych pierwszych występów w starciu z Bośnią i Hercegowiną. W gronie potencjalnych debiutantów znajdują się między innymi Marcel Reguła i Wiktor Nowak, przy czym szanse tego ostatniego są oceniane bardzo wysoko. Gracz Slavii Praga może nawet rozpocząć spotkanie w wyjściowej jedenastce Biało-Czerwonych! Mecz Polska – Bośnia i Hercegowina wystartuje punktualnie o 20:45.

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