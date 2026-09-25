Oszustwo w powiecie oławskim. 79-latek przekazał 53 000 zł fałszywemu policjantowi

Przebieg oszustwa metodą na policjanta w powiecie oławskim

W późnych godzinach wieczornych 23 września 2026 roku do 79-letniego mieszkańca powiatu oławskiego zadzwoniła osoba podająca się za funkcjonariusza Policji. Podczas rozmowy senior usłyszał, że jego córka miała doprowadzić do wypadku drogowego, co wywołało u niego duży niepokój o los najbliższej osoby. Rozmówca przekonał mężczyznę, że jedynym sposobem na pomoc córce w tej sytuacji jest natychmiastowe przekazanie pieniędzy na poczet rzekomej kaucji. Sprawca działał w taki sposób, aby wywrzeć na seniorze presję i nie dać mu czasu na spokojne zastanowienie się nad wiarygodnością tych informacji.

Senior przekazał nieznajomemu 53 000 zł oszczędności

Mieszkaniec powiatu oławskiego, chcąc wesprzeć córkę i działając w przekonaniu, że postępuje słusznie, zdecydował się oddać zgromadzone oszczędności. Mężczyzna przekazał 53 000 zł nieznanej osobie, która pojawiła się, aby odebrać gotówkę. Dopiero po fakcie 79-latek zrozumiał, że cała historia została zmyślona, a on sam został oszukany. Policjanci zwracają uwagę, że dla przestępców liczy się jedynie zysk, natomiast dla poszkodowanego seniora były to pieniądze gromadzone często przez wiele lat.

Apel policji o rozmawianie z seniorami o bezpieczeństwie

Funkcjonariusze przypominają, że oszuści celowo wykorzystują strach o życie i zdrowie dzieci czy wnuków, ponieważ silne emocje utrudniają racjonalne myślenie. Mundurowi apelują do rodzin, aby edukowały swoich bliskich i uczulały ich na telefony od osób podających się za policjantów lub przedstawicieli innych instytucji zaufania publicznego. Warto powtarzać seniorom, że w sytuacjach wywołujących presję i stres najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przerwanie rozmowy. Każda informacja o wypadku czy konieczności przekazania pieniędzy powinna zostać najpierw zweryfikowana poprzez bezpośredni kontakt z rodziną lub Policją.

Źródło: Policja.pl