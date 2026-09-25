Ewelina Bogucka ponownie w "The Voice of Poland". Jej organizm powiedział "stop"

Ewelina Bogucka z "The Voice of Poland" mierzyła się z depresją

Dokładnie dziesięć lat po swoim pierwszym występie w formacie "The Voice of Poland" Ewelina Bogucka zdecydowała się na powrót. W minionym czasie w jej życiu zaszły wielkie zmiany. Artystka wzięła ślub i urodziła dziecko, jednak w tym okresie musiała toczyć trudny bój o własne zdrowie. Zmagała się z wyniszczającą depresją poporodową.

Czułam się wtedy okropnie bezsilna i czułam, że robię coś źle - wspomina Bogucka.

Traumatyczne przeżycia zostawiły trwały ślad w jej życiu.

To wszystko złożyło się na to, że mój organizm powiedział "stop"

Choroba Eweliny Boguckiej to efekt ogromnego stresu

Ewelina Bogucka zdradza, że reperkusje dawnych problemów towarzyszą jej każdego dnia. Silne napięcie nerwowe wywołuje u piosenkarki poważne komplikacje. Cierpi na nawracające zapalenie błony naczyniowej lewego oka, co w kryzysowych momentach mocno osłabia jej widzenie.

Dawny występ Eweliny Boguckiej. Jak poradziła sobie w 2016 roku?

Piosenkarka pojawiła się na telewizyjnych ekranach w 2016 roku. W trakcie Przesłuchań w ciemno zaśpiewała piosenkę "Takiego chłopaka", oryginalnie wykonywaną przez grupę Mikromusic. Wtedy jej potencjał zauważyli Tomson i Baron, odwracając trenerskie fotele i przyjmując ją pod swoje skrzydła. Uczestniczka z Ustki zaszła aż do etapu Nokautów. Nigdy nie zrezygnowała z miłości do dźwięków. Kontakt z muzyką ma od wczesnego dzieciństwa, a wszystko zaczęło się, gdy tata pokazał jej pierwsze chwyty gitarowe. Artystka potrafi również grać na pianinie.

Ewelina Bogucka daje sobie nową szansę w "The Voice of Poland"

Po upływie dekady od telewizyjnego debiutu Ewelina Bogucka spróbuje swoich sił po raz drugi. Przyznaje, że tym razem jej nadrzędnym celem jest postawienie na wokal. Niedługo widzowie zobaczą jej wielki powrót przed kamery.

Czy jej umiejętności wokalne oraz życiorys przekonają Trenerów podczas Przesłuchań w ciemno? Wszystko wyjaśni się już w sobotę 26 września o 20:30 na antenie TVP2.

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