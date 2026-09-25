Rozbój w Gdyni. Trzej mężczyźni zaatakowali gazem i ukradli pieniądze

Napaść w gdyńskim mieszkaniu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 21 września 2026 roku, kiedy policjanci zostali powiadomieni o rozboju w lokalu mieszkalnym na terenie Gdyni. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że trzech mężczyzn działających wspólnie zaatakowało przebywającą tam kobietę oraz mężczyznę. Napastnicy wykorzystali gaz pieprzowy, aby obezwładnić pokrzywdzonych i umożliwić sobie kradzież gotówki. Po zabraniu blisko 2200 zł sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, a sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego.

Zatrzymanie podejrzanych i odzyskanie gotówki

Gdyńscy kryminalni prowadzili intensywne czynności operacyjne, które obejmowały analizę zebranych informacji oraz typowanie lokali, w których mogli ukrywać się sprawcy. Działania te doprowadziły do zatrzymania 23-latka oraz dwóch 22-latków podejrzanych o udział w napaści. W trakcie przeszukań mieszkań policjanci odnaleźli i zabezpieczyli ubrania oraz kominiarki, z których mężczyźni korzystali podczas zdarzenia. Mundurowym udało się odzyskać niemal 2000 zł pochodzących z kradzieży, a do celów procesowych zabezpieczono także telefony komórkowe należące do zatrzymanych.

Areszt tymczasowy i grożąca kara

Wszyscy trzej mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej celi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące dokonania rozboju w porozumieniu. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy stał się podstawą dla Prokuratury Rejonowej w Gdyni do skierowania wniosku o izolację podejrzanych. Sąd podzielił argumentację śledczych i podjął decyzję o zastosowaniu wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci aresztu na okres dwóch miesięcy. Za przestępstwo rozboju polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze do 15 lat.

Źródło: Policja.pl