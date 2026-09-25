Zjawiskowa Bośniaczka przyleciała do Polski. Jej zdjęcia robią furorę w internecie!

Narodowa reprezentacja Polski zmierzy się dzisiaj, 25 września, z kadrą Bośni i Hercegowiny w ramach rozgrywek dywizji B Ligi Narodów. Obecność pięknej bośniackiej dziennikarki wywołała jednak w naszym kraju niemałe zamieszanie. Wizyta Alminy Hajradinović, która wykonuje obowiązki zawodowe i wspiera swoją drużynę, przykuła uwagę wielu osób. Zjawiskowa aparycja reporterki została szybko doceniona, zwłaszcza po występie na prowadzonym przez Łukasza Cionę internetowym kanale „Cioną po oczach”. Dziennikarka nie omieszkała również pochwalić się tym faktem na swoich kanałach w mediach społecznościowych.

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Piękna Almina Hajradinović z Bośni typuje porażkę Polski

Dziennikarz poinformował w serwisie X, że znana i ceniona w swoim kraju Almina Hajradinović pojawi się w kulisach jego programu. Przekazał on również przewidywania reporterki, która wytypowała zwycięstwo swojej reprezentacji wynikiem 2:1. Ta krótka zapowiedź wystarczyła, aby postać zjawiskowej dziennikarki poznało kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce.

Największym zainteresowaniem Almina Hajradinović cieszy się w serwisie Instagram, gdzie jej konto obserwowane jest przez rzesze internautów. Zamieszczane tam materiały łączą sferę zawodową i prywatną reporterki. Wśród zdjęć wykonanych na obiektach sportowych oraz nagrań z wywiadów, można dostrzec również fotografie prezentujące zjawiskową figurę dziennikarki. Część fanów uważa nawet, że reporterka posiada predyspozycje do pracy w modelingu!

Będąc w Warszawie z okazji meczu, publikuje ona zdjęcia oraz filmy, które pokazują nasz kraj tamtejszym kibicom. Można zakładać, że pod zamieszczanymi materiałami pojawi się mnóstwo komentarzy napisanych również przez polskich fanów! Więcej zdjęć pięknej Alminy Hajradinović znajdziesz w galerii.