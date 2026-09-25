Anna Wendzikowska pokazała zdjęcia w "nagim" bikini! Tęskni za latem

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Anna Wendzikowska wraca myślami do wakacji na Seszelach
Profil Anny Wendzikowskiej na Instagramie ponownie zapełnił się słonecznymi kadrami, które kontrastują z obecną polską aurą. Z racji jesiennej pluchy celebrytka, znana z licznych wojaży, postanowiła podzielić się wspomnieniami z ciepłych krajów, wywołując tęsknotę za wakacyjnym klimatem.
Seszele mix. Pogoda taka, że czas zacząć wspominać lato - napisała w sieci.
Do swojego wpisu dołączyła bogatą galerię zdjęć z urlopu, który spędziła na Seszelach w sierpniu. Wówczas towarzyszyły jej córki, korzystając z przerwy od obowiązków szkolnych i ciesząc się wspólnym czasem z mamą.
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Seszele. Temperatura 25-26 stopni, woda ciepła, piasek nie pali w stopy, trochę pada, trochę się chmurzy, lubię taki klimat. Upały >30 stopni to nie dla mnie - komentowała Anna.
Anna Wendzikowska zachwyca w cielistym bikini
Wśród opublikowanych fotografii znalazły się zachwycające krajobrazy z jasnym piaskiem, czystą wodą i bujną roślinnością. Jednak to figura celebrytki przyciągnęła największą uwagę, zwłaszcza że na jednym ze zdjęć Ania zaprezentowała się w bardzo skąpym, cielistym kostiumie kąpielowym. 45-latka, świętująca niedawno urodziny, zaprezentowała perfekcyjną formę w stroju, który z daleka mógł sprawiać wrażenie, jakby w ogóle go nie było, choć w rzeczywistości spełniał swoją funkcję, zakrywając strategiczne miejsca.
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