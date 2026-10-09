Kuba Szmajkowski chciałby wyjść za ukochanego i zostać ojcem. "Przypieczętewanie wspólnej drogi"

Out and proud! Kuba Szmajkowski w 2025 roku pokazał światu swojego chłopaka, szybko spotykając się z ogromem wsparcia od internautów. Droga do coming outu nie była jednak usłana różami, choć jak mówi sam wokalista - dziś jest już zahartowany. Czy planuje z Emilio małżeństwo i rodzicielstwo? Artysta otworzył się na temat swojego życia w rozmowie z magazynem "Replika", poświęconym sytuacji osób LGBTQ+ w Polsce.

Kuba Szmajkowski marzy o ślubie i dziecku. Wyjdzie za Emilio?

Piosenkarz znany z "The Voice Kids", preselekcji do Eurowizji czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ma dziś 24 lata i prowadzi bardzo intensywne życie. Po problemach zdrowotnych i coming oucie ruszył z pracami nad pierwszym albumem, a dokładnie - EP-ką pt. "Don Julio". Na niedługo po premierze tego przełomowego w karierze wydawnictwa Kuba Szmajkowski udzielił długiego wywiadu "Replice".

Jak zdradził, chciałby wziąć ślub i zostać ojcem. Podkreśla jednak, że do małżeństwa i adopcji jeszcze długa droga - chciałby jeszcze skupić się na innych sprawach.

- Bardzo bym chciał poślubić mężczyznę mojego życia, bo to piękne przypieczętowanie wspólnej drogi i deklaracja w stylu "forever and ever". Myślę więc, że kiedyś to nastąpi, ale na spokojnie. (śmiech) Najpierw wspólne mieszkanie, potem zaręczyny, a na końcu ślub - czytamy. - Bardzo bym chciał zostać ojcem. Czuję instynkt rodzicielski i wiem, że odnajdę się w roli taty. Mam jednak dopiero dwadzieścia cztery lata, więc na ten moment nie wyobrażam sobie siebie z dzieckiem. Muszę się jeszcze wyszaleć - dodał szczerze muzyk.

Przypomnijmy, że partnerem Kuby Szmajkowskiego jest Emilio Araya - urodzony w Szwecji tancerz pochodzenia polsko-chilijskiego. Na co dzień para żyje w związku na odległość, kursując kilka razy w miesiącu między Warszawą a Sztokholmem, łącząc tak też przy okazji sprawy zawodowe.

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Piosenkarz dokonał coming outu w zeszłym roku. Bliskim powiedział już dawno

Choć przełomowym rokiem był rok 2025, Kuba Szmajkowski zdradził, że o swojej orientacji bliskim powiedział jeszcze jako nastolatek. Zapytany o to, kiedy uświadomił sobie, że podobają mu się osoby tej samej płci, piosenkarz przyznał, że... mniej więcej w czasie udziału w popularnym talent show. Choć wśród najbliższych spotkał się z orientacją po coming oucie, w szkole spotykały go nieprzyjemności pomimo jego braku.

- Myślę, że to było za czasów "The Voice Kids". Miałem wtedy chyba z czternaście albo piętnaście lat. Nie rozkminiałem tego jednak wtedy jakoś dogłębnie – wiedziałem po prostu, że coś jest na rzeczy, ale powiedziałem o tym tylko mamie, siostrze i najbliższym przyjaciołom. [...] Przykre sytuacje zdarzały się w szkole. Choć nie dokonałem coming outu przed środowiskiem szkolnym, byłem wyzywany i wyśmiewany - czytamy.

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