Zastal Zielona Góra triumfuje w meczu z Legią. Kto zdobył najwięcej punktów?

Zastal rozbija Legię

Koszykarze Zastalu Zielona Góra odnieśli pewne zwycięstwo nad Legią Warszawa w meczu ekstraklasy, wygrywając 104:87. Spotkanie było kontrolowane przez gospodarzy niemal od samego początku, o czym świadczą wyniki poszczególnych kwart: 31:19, 32:18, 23:17 i 18:33.

Najskuteczniejszym graczem Zastalu okazał się Trazarien White, który zanotował na swoim koncie aż 30 punktów. Solidnym wsparciem był dla niego Gauthier Denis z dorobkiem 21 punktów. Wśród zawodników z Warszawy najwięcej „oczek” (18) rzucił Gyorgy Goloman.

Jak punktowali pozostali gracze?

W ekipie z Zielonej Góry dwucyfrową zdobyczą punktową wykazali się jeszcze Conley Garrison (11) oraz Veljko Brkić (10). Andrzej Mazurczak i Beau Beech dołożyli po 9 punktów, a pozostali zawodnicy Zastalu dorzucili kolejne cenne punkty do wyniku drużyny.

Dla Legii Warszawa punktowali także Błażej Czapla (11) oraz Jakub Andrzejewski (10). Devon Daniels, Kristers Zoriks i Zachary Freemantle zdobyli po 8 punktów każdy. Pomimo dobrej czwartej kwarty, warszawianie nie zdołali odrobić ogromnej straty z wcześniejszych części meczu.