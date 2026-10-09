Pogrzeb Przemysława Brannego. Piotr Rubik nie pożegnał swojego wokalisty

Przemysław Branny spędził ponad trzy dekady w krakowskim Teatrze Bagatela, gdzie stworzył mnóstwo niezapomnianych ról. Jego talent wokalny zyskał ogromne uznanie wśród słuchaczy, zwłaszcza dzięki współpracy z Olgą Szomańską przy utworze "Niech mówią, że to nie jest miłość", pochodzącym z dzieła Piotra Rubika "Tu Es Petrus".

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się o 14:20 w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W ostatniej drodze artyście towarzyszyli najbliżsi, koledzy ze sceny oraz przedstawiciele środowiska twórczego.

Znane osobistości pożegnały Przemysława Brannego

Na uroczystości pojawili się między innymi Olga Szomańska, Krzysztof Materna, Urszula Grabowska oraz Janusz Radek. Zabrakło natomiast Piotra Rubika, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kompozytor dotąd nie skomentował w mediach społecznościowych odejścia wokalisty, z którym współpracował przy swoim największym hicie.

Po zakończeniu nabożeństwa urna z prochami Przemysława Brannego spoczęła w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego.

Wsparcie dla Skolimowa po śmierci Przemysława Brannego

Rodzina zmarłego zwróciła się z prośbą o wpłaty na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie zamiast tradycyjnych wieńców. Teatr Bagatela, z którym Branny był związany przez 30 lat, w emocjonalnym pożegnaniu podkreślił jego artystyczny dorobek i nawiązane przez lata relacje.

Przemysław Branny zmarł 3 października 2026 roku, w wieku 55 lat.

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