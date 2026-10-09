Pewne zwycięstwo Wieczystej Kraków nad Wisłą Płock. Gospodarze zdominowali mecz

Spokojna pierwsza połowa i bramka do szatni

Początek spotkania pomiędzy Wieczystą Kraków a Wisłą Płock nie dostarczył kibicom wielu emocji. Mecz toczył się w spokojnym tempie, a gospodarze posiadali optyczną przewagę na boisku, choć mieli problemy z wykreowaniem dogodnych sytuacji strzeleckich. Pierwsze zagrożenie pod bramką rywali pojawiło się w 28. minucie, kiedy to po dośrodkowaniu Karola Fili, Kamil Pestka główkował ponad poprzeczką.

Przełom nastąpił w 34. minucie, kiedy to Wieczysta Kraków objęła prowadzenie. Bramka padła po skutecznie wyprowadzonym kontrataku, w którym Jose Antonio de la Rosa obsłużył podaniem Lucasa Piazona. Brazylijczyk precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Rafała Leszczyńskiego, zapewniając swojej drużynie cenne trafienie przed przerwą.

Druga połowa pod dyktando gospodarzy

Zaraz po zmianie stron Wieczysta mogła podwyższyć wynik. Aleksandar Djermanović świetnie uderzył głową po rzucie rożnym, ale Rafał Leszczyński popisał się znakomitą paradą, ratując swój zespół przed stratą kolejnego gola. Chwilę później z bliskiej odległości pomylił się de la Rosa.

Po upływie godziny gry trener gości, Adam Majewski, dokonał potrójnej zmiany, próbując odmienić losy spotkania. Wprowadzony na boisko Said Hamulić stanął przed znakomitą szansą na wyrównanie, jednak fatalnie spudłował z zaledwie kilku metrów. Tymczasem rezerwowy Wieczystej, Lisandro Semedo, okazał się skuteczniejszy i w 68. minucie strzałem z lewego skrzydła umieścił piłkę w bramce, podwyższając prowadzenie gospodarzy na 2:0. W doliczonym czasie gry, ten sam zawodnik wykorzystał błąd defensywy z Płocka i ustalił wynik meczu na 3:0.