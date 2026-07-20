Kuba i Kuba - kim są artyści? Znacie ich doskonale z "Must be the music"

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Kuba i Kuba - kto to? Czy są rodzeństwem?
Zespół tworzą Jakub Frankowski i Jakub Mieczaj, którzy poznali się w 2018 roku w szkole. Nie są zatem rodzeństwem, nie ma między nimi również dalszego pokrewieństwa. Obaj uczęszczali do I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku, gdzie na stałe połączyło ich zamiłowanie do muzyki. Co ważne, są muzycznymi samoukami!
Ile mają lat?
Panowie pochodzą z Pomorza Zachodniego, odpowiednio z Drawska Pomorskiego i Dalęcina. Dzieli ich rok różnicy, jeśli chodzi o wiek: Kuba Mieczaj urodził się w 2001, a Kuba Frankowski - w 2002 roku. Na ogół strzegą swojego życia prywatnego, dlatego niewiele wiemy na temat ich ich rodzin, statusu związku, dokładnego wykształcenia czy pasji pozamuzycznych.
Otarli się o wygraną w "Must be the music" i Fryderyka, wcześniej próbowali w preselekcjach do Eurowizji
Cała Polska usłyszała o tym zespole, gdy w 2025 roku brał udział w reaktywowanym przez Polsat programie "Must be the music". Mimo dotarcia do samego finału - nie udało im się ostatecznie wygrać. Co ciekawe, dziś Kuba i Kuba to nie tylko duet, który poznał się w liceum, ale szerszy skład muzyków. Chłopakom towarzyszą Michał Greszta (klawisze), Michał Ligęza (perkusista) i Remigiusz Orłowski (bas).
Przed startem w popularnym talent show Kuba i Kuba występowali na licznych festiwalach w całej Polsce, a także supportowali znanych artystów przed ich koncertami. Byli też nominowani do do Odkryć Empiku 2024, a nieco zapomnianym faktem jest to, że w 2024 roku bezskutecznie zgłosili numer "Światło" do polskich preselekcji do Eurowizji.
Na fali sukcesu po "Must be the music", gdy cała Polska słuchała ich pop-rockowych przebojów, Kuba i Kuba otrzymali nominację do Fryderyka 2026 w kategorii "Fonograficzny Debiut Roku". Na gali wręczenia tych nagród wykonali hit "Dość".
Kuba i Kuba - koncerty 2026
Kuba i Kuba w lipcu 2026 zagrali w Gdańsku i Poznaniu w ramach tegorocznej trasy "Męskiego Grania". W planach mają występy na imprezach lokalnych, takich jak Dożynki Rybne w Ustce 15 sierpnia. Zespół wystąpi też na Top of The Top Sopot Festival 2026, podczas konkursu o Bursztynowego Słowika.
Kuba i Kuba - Instagram
Działalność zespołu można śledzić na bieżąco na popularnych platformach społecznościowych. Nazwa jego profilu na Instagramie to @kubaikuba_.
Piosenki zespołu Kuba i Kuba
- "dom"
- "Dość"
- "nanana"
- "nie tańczę"
- "Przepraszam Cię"
- "serce"
- "stop!"
- "Stygnie lato"
- "światło"
- "Więcej nas"
- "Wracam sam"
- "zabieram wszystko"