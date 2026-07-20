Ferran Torres bohaterem mundialu. Przystojny piłkarz to gorliwy katolik. Czy ma dziewczynę?

Finałowy mecz tegorocznego mundialu rozstrzygnął się w dodatkowym czasie. Jedyną bramkę wieczoru strzelił dla Hiszpanii napastnik Ferran Torres, stając się jednoznacznym bohaterem zwycięskiej drużyny. W sieci kibice z całego świata natychmiast zaczęli poszukiwać informacji na temat tego utalentowanego piłkarza, a w szczególności jego życia prywatnego.

Hiszpania wygrała Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026

Gol, który przesądził o zwycięstwie Hiszpanii, padł w 106. minucie meczu finałowego, który odbył się na MetLife Stadium w New Jersey. To drugi złoty medal tego kraju w historii Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej po tym zdobytym w 2010 roku. Wokół tegorocznych rozgrywek nie brakowało kontrowersji. W samym finale dotyczyły one między innymi poziomu sędziowania, zachowania Argentyńczyków po przegranej czy obecności prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jedno jest pewne: od 19 lipca odmienianym przez wszystkie przypadki nazwiskiem jest jednak Ferran Torres.

Ferran Torres bohaterem mundialu. Jest głęboko wierzący

Piłkarz, który doprowadził do triumfu Hiszpanii, urodził się w lutym 2000 roku. Jego rodzinna miejscowość, Foyos niedaleko Walencji, uhonorowała jego dotychczasowe osiągnięcia piłkarskie, nazywając jego imieniem lokalne boisko.

Ferran Torres trenuje futbol od szóstego roku życia. Karierę seniorską rozpoczął w 2016 roku. Grał m.in. w Manchester City FC, by ostatecznie zasilić skład FC Barcelony. Od września 2020 roku należy do narodowej kadry Hiszpanii. W jednym z opublikowanych przez reprezentację nagrań Torres przyznał, że ogromną motywację stanowi dla niego wiara.

"Mam przy sobie krzyż i obrazek Maryi Dziewicy. [...] Myślę, że to coś, co daje mi duże wsparcie. Wzmacnia moją wiarę, a to jest dla mnie bardzo ważne" - powiedział.

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Sira Martínez była dziewczyną piłkarza. Nigdy nie skomentowali rozstania

Poza ogólnymi informacjami niewiele wiadomo o życiu osobistym bohatera mundialu 2026. Ferran Torres z całą pewnością spotykał się z Sirą Martínez, swoją rówieśniczką i zarazem córką byłego reprezentanta Hiszpanii oraz trenera licznych drużyn piłkarskich - Luisa Enrique. Aktualnie jest on trenerem Paris Saint-Germain.

Według medialnych doniesień, trenująca jeździectwo partnerka przystojnego piłkarza zakończyła ich mniej więcej dwuletni związek w 2023 roku. Wspólne fotki zniknęły z sieci, a oboje przestali się wzajemnie obserwować w mediach społecznościowych. Jednak ani Sira Martínez, ani Ferran Torres nigdy nie potwierdzili publicznie swojego rozstania czy w ogóle jakichkolwiek szczegółów swojej byłej relacji. Jak możemy się dowiedzieć z aktualnych ustaleń serwisów piłkarskich, autor zwycięskiego gola na MŚ cieszy się obecnie życiem singla.

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