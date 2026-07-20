Interwencja na Jeziorze Tarnobrzeskim. Policjanci pomogli ojcu i synowi podczas burzy

Pogorszenie pogody na Jeziorze Tarnobrzeskim

W dniu 19 lipca 2026 roku funkcjonariusze pełnili służbę patrolową na wodach Jeziora Tarnobrzeskiego przy użyciu policyjnej łodzi. Zadaniem mundurowych było dbanie o bezpieczeństwo osób, które zdecydowały się na wypoczynek nad wodą. Około godziny 19:00 policjanci zauważyli ponton, na pokładzie którego znajdował się mężczyzna z dzieckiem. Z uwagi na zbliżający się front burzowy oraz zapowiadane porywy wiatru i opady deszczu funkcjonariusze zdecydowali się podpłynąć do załogi. Mundurowi poinformowali 45-latka o nadchodzącym zagrożeniu i polecili mu jak najszybszy powrót na brzeg.

Pomoc dla ojca i syna ze Stalowej Woli

Niedługo po wydanym ostrzeżeniu warunki atmosferyczne uległy gwałtownemu pogorszeniu, a nad jeziorem wystąpiła intensywna ulewa połączona z silnym wiatrem. Podczas dalszego patrolowania akwenu policjanci ponownie dostrzegli ten sam ponton, a znajdujący się na nim mężczyzna zaczął wymachiwać rękami i wzywać pomocy. Okazało się, że 45-letni mieszkaniec Stalowej Woli oraz jego 12-letni syn nie byli w stanie samodzielnie dopłynąć do bezpiecznego miejsca. Funkcjonariusze natychmiast zabrali obie osoby na pokład swojej łodzi i przetransportowali je na ląd. Chłopiec był wyraźnie wystraszony i przemoczony, jednak ani on, ani jego ojciec nie wymagali interwencji medycznej.

Apel policji o rozwagę nad wodą

Funkcjonariusze przypominają, że warunki pogodowe nad wodą mogą ulec zmianie w bardzo krótkim czasie. Warto regularnie sprawdzać prognozy pogody przed wypłynięciem i natychmiast wracać do brzegu, gdy tylko pojawią się pierwsze oznaki zbliżającej się burzy. Lekceważenie takich sygnałów może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które zagrażają zdrowiu oraz życiu wypoczywających osób. W tym przypadku czujność oraz zdecydowana reakcja policyjnego patrolu wodnego pozwoliła na uniknięcie groźnych skutków gwałtownego załamania pogody. Policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo nad wodą zależy w dużej mierze od odpowiedzialności i szybkiego reagowania na komunikaty służb.

Źródło: Policja.pl