Ekstradycja Stuu do Polski. Brytyjski sąd podjął ostateczną decyzję w sprawie youtubera

Postępowanie wobec popularnego twórcy wkracza w decydującą fazę po przełomowym orzeczeniu zagranicznego wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości Zjednoczonego Królestwa postanowił odesłać Stuarta K.-B. do ojczyzny, gdzie czekają na niego prokuratorzy z gotową listą poważnych oskarżeń o czyny wymierzone w osoby niepełnoletnie. Twórca internetowy przez długi czas skutecznie opóźniał procedurę przekazania go krajowym służbom, jednak jego prawnicze uniki ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem. Doniesienia o przegranej walce influencera z brytyjskim sądem jako pierwsi przekazali dziennikarze serwisu TVP Info.

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Brytyjski sąd zdecydował o ekstradycji Stuu. Finał sprawy Pandora Gate

Warszawscy śledczy już pod koniec 2023 roku skompletowali materiał dowodowy pozwalający na sformułowanie oficjalnych oskarżeń wobec Stuu. Zdecydowane kroki prokuratury stanowiły bezpośrednie następstwo głośnego filmu Sylwestra Wardęgi obnażającego patologiczne zachowania czołowych postaci polskiego internetu. Ten opublikowany w sieci materiał zdemaskował niepokojące relacje łączące dorosłych influencerów z młodymi odbiorcami i uruchomił lawinę zdarzeń znaną obecnie jako Pandora Gate. Prowadzone postępowanie skupia się na niedozwolonych kontaktach intymnych z nieletnimi fankami, do których miało dochodzić głównie między 2015 a 2018 rokiem.

Pierwsza zgoda na deportację oskarżonego zapadła w Londynie w lutym 2025 roku, lecz natychmiast spotkała się ze sprzeciwem jego obrońców. Adwokaci próbowali podważyć uczciwość całego procesu, powołując się na rzekomy nacisk polityczny oraz nadmierne upolitycznienie skandalu w polskich mediach. Sędziowie Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa odrzucili jednak narrację o stronniczości i całkowicie zignorowali argumenty o zagrożeniu dla rzetelnego procesu. Przedstawiciele tamtejszej sprawiedliwości wydali w minionym tygodniu ostateczny werdykt nakazujący niezwłoczne przetransportowanie Stuarta K.-B. pod nadzór krajowych śledczych.

Warszawska prokuratura czeka na oficjalne dokumenty w sprawie powrotu Stuarta K.-B.

Służby w kraju wciąż oczekują na dostarczenie papierowych dokumentów potwierdzających zakończenie zagranicznych batalii prawnych. Prokurator Piotr Antoni Skiba pełniący funkcję rzecznika prasowego warszawskiej prokuratury przekazał w rozmowie z portalem TVP Info, że śledczy „monitorują sytuację” na bieżąco. Realizacja najnowszego orzeczenia oznacza dla upadłego gwiazdora konieczność natychmiastowej konfrontacji z zebranymi dowodami oraz odpowiedź na trudne pytania prokuratorów z Warszawy.

Sylwetka Stuu. Kim jest twórca, którego zniszczyła Pandora Gate?

Urodzony na Wyspach Brytyjskich mężczyzna przez ponad dekadę królował w rankingach najbardziej wpływowych postaci rodzimego internetu. Zaczynał swoją karierę od publikacji amatorskich nagrań pod szyldem „Polski Pingwin”, by z czasem przeobrazić się w potężną markę osobistą znaną wszystkim jako Stuu. Jego poczynania w serwisie YouTube regularnie oglądała gigantyczna widownia licząca cztery miliony osób, podczas gdy profil na Instagramie zgromadził dwumilionową rzeszę oddanych fanów. Należał do wąskiego grona absolutnych prekursorów polskiej sceny internetowej, którzy jako pierwsi w historii przebili magiczną barierę miliona stałych widzów.

Rozwój gigantycznego skandalu obyczajowego skłonił internetowego idola do pośpiesznego wyjazdu z kraju i poszukiwania bezpiecznego azylu na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Obecnie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na błyskawiczny powrót upadłego celebryty w asyście policji, co bezpośrednio zapoczątkuje jego proces karny przed krajowym sądem.

W ramach lektury dodatkowej polecamy nasz materiał szczegółowo opisujący planowany pogrzeb Bonnie Tyler zorganizowany przeszło pięć tygodni po jej śmierci, gdzie ujawniamy wszystkie znane nam detale tego niezwykle smutnego, ostatniego pożegnania gwiazdy.

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MATA O PANDORA GATE? (ZAROBKI SANAH, OSTATNI KONCERT DODY, WPADKA W TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO)

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MATA O PANDORA GATE? (ZAROBKI SANAH, OSTATNI KONCERT DODY, WPADKA W TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO)