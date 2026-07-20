Nielegalny tytoń w Lubinie. Służby przejęły ponad 300 kilogramów kontrabandy

Wspólna akcja policji i służb celno-skarbowych w Lubinie

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z KPP w Lubinie oraz mundurowi z Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy przeprowadzili wspólne działania operacyjne. Służby ustaliły, że na terenie powiatu lubińskiego dochodzi do przewozu oraz sprzedaży znacznych ilości nielegalnego tytoniu. Skoordynowana realizacja miała miejsce 16 lipca 2026 roku, kiedy to funkcjonariusze obu jednostek przystąpili do jednoczesnych kontroli w wybranych punktach. W efekcie tych czynności udało się przechwycić łącznie ponad 300 kilogramów tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy.

Zatrzymanie dwóch mężczyzn na gorącym uczynku

Działania były prowadzone dwutorowo i pozwoliły na zatrzymanie dwóch mężczyzn w wieku 28 i 56 lat. Mieszkańcy powiatu nowosolskiego wpadli w ręce policjantów i celników w momencie, gdy zamierzali nadać kilkadziesiąt paczek zawierających kontrabandę. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich 117 kilogramów tytoniu, którego wprowadzenie do sprzedaży naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące 200 000 zł. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do jednostki policji, a towar zabezpieczono jako materiał dowodowy.

Ponad 200 kilogramów tytoniu w przesyłkach kurierskich

W tym samym czasie funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego prowadzili czynności sprawdzające przesyłki nadane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Mundurowi ujawnili i zabezpieczyli ponad 100 paczek, w których znajdowało się łącznie 217 kilogramów tytoniu bez akcyzy. Dzięki sprawnej interwencji obu służb nie dopuszczono do handlu towarem, którego łączna wartość podatkowa wynosi 600 000 zł. Całość nielegalnych wyrobów tytoniowych została wycofana z możliwości dalszej dystrybucji na czarnym rynku.

Konsekwencje prawne i dalsze kroki śledczych

Obaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnej celi i usłyszeli już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za nabywanie, przechowywanie oraz przewożenie wyrobów akcyzowych bez oznaczeń grozi im kara grzywny do 720 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności. Sąd może również zdecydować o zastosowaniu obu tych kar jednocześnie wobec podejrzanych. Obecnie policjanci analizują zebrany materiał, a sprawa jest określana jako rozwojowa, co oznacza, że funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie.

Źródło: Policja.pl