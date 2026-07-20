Wykroczenia drogowe w Rakłowicach. 20-latka straciła prawo jazdy i otrzymała 25 punktów karnych

Niebezpieczne manewry na drodze krajowej numer 15

W piątkowy poranek 17 lipca 2026 roku funkcjonariusze ruchu drogowego z Milicza prowadzili patrol nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator. Kilka minut przed godziną 7:00 w miejscowości Rakłowice policjanci zarejestrowali zachowanie kierującej osobowym Nissanem. Kobieta wyprzedziła jadącego przed nią busa na oznakowanym przejściu dla pieszych. Zaraz potem na niebezpiecznym zakręcie drogi wykonała kolejny manewr wyprzedzania, tym razem omijając samochód ciężarowy. Policjanci zdecydowali o natychmiastowym zatrzymaniu auta, aby zapobiec dalszemu zagrożeniu na drodze.

20-letnia kobieta straciła prawo jazdy

Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli drogowej, a za jego kierownicą siedziała 20-letnia mieszkanka Milicza. Badanie wykazało, że kobieta była trzeźwa i posiadała uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ze względu na popełnione wykroczenia policjanci nałożyli na nią dwa mandaty o łącznej kwocie 2500 zł. Na konto kierującej wpłynęło również 25 punktów karnych, co skutkuje utratą prawa jazdy. 20-latka będzie musiała ponownie przystąpić do egzaminu, aby odzyskać utracone uprawnienia. Policja ponownie apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do przepisów.

Źródło: Policja.pl