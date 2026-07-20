Donald Trump wywołał lawinę komentarzy. Niezręczna sytuacja po finale mundialu

Zmagania w tegorocznym mundialu wygrali reprezentanci Hiszpanii, pokonując w finale Argentynę. W trakcie decydującego starcia na trybunach zasiadł Donald Trump w roli gościa honorowego. Razem z przewodniczącym FIFA wręczał zawodnikom złote medale i wymarzone trofeum, po czym... nie miał zamiaru opuścić podestu przeznaczonego dla triumfatorów. Zdumieni fani przecierali oczy ze zdumienia na widok takiego zachowania amerykańskiego przywódcy. Nagranie znajdziesz w dalszej części artykułu.

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Donald Trump na finale MŚ 2026. Internauci nie mają litości

Obecność amerykańskiego przywódcy od dawna mocno zaznaczała się wokół Mistrzostw Świata 2026. Podczas losowania grup piłkarska centrala starała się wyeksponować jego rolę, zacieśniając z nim bardzo bliskie relacje. Dodatkowo w trakcie trwania zawodów dobitnie pokazał swoją siłę oddziaływania – to dzięki jego interwencji zdołano cofnąć dyskwalifikację Folarina Baloguna po ukaraniu go czerwoną kartką. Z perspektywy czasu można odnieść wrażenie, że to właśnie znany polityk znajdował się w centrum zainteresowania działaczy FIFA, a finałowa uroczystość jedynie to potwierdziła.

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To właśnie prezydent USA oraz szef światowej federacji piłkarskiej, Gianni Infantino, grali pierwsze skrzypce w trakcie wręczania nagród. Wspólnie dekorowali zawodników, a punktem kulminacyjnym było przekazanie pucharu Hiszpanom. I to właśnie wtedy doszło do bardzo niecodziennego zdarzenia. Kiedy Trump wręczył trofeum Rodriemu, zamiast usunąć się w cień, postanowił dołączyć do piłkarzy i wspólnie z nimi celebrować wygraną. Zdezorientowany Infantino musiał szybko zareagować, by – z uśmiechem na twarzy – w końcu zabrać polityka ze sceny i pozwolić zwycięzcom na nieskrępowaną radość w swoim gronie.

Zanim jednak do tego doszło, polityk zdołał wykonać kilka ruchów imitujących taniec, próbując dopasować się do radosnej atmosfery hiszpańskich graczy, którzy wyraźnie nie wiedzieli, jak w takiej sytuacji postąpić. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy piętnujących takie zachowanie głowy państwa, a wielu użytkowników przyznało, że to widowisko wywołało u nich potężne „ciarki żenady”...