Kto wygrał "The Voice Kids"? To on będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2026!

Za nami dziewiąta edycja "The Voice Kids", która decyzją Telewizji Polskiej miała wyjątkowy charakter. Program stał się swoistymi preselekcjami do Eurowizji Junior. Widzowie w finałowym odcinku 9 maja zdecydowali o tym, kto odbierze statuetkę dla najlepszego dziecięcego głosu w Polsce i tym samym - pojedzie na tegoroczną edycję konkursu.

"The Voice Kids" - Finał. Kto wygrał? Tak zdecydowali widzowie

Tym razem zmienił się skład trenerski programu. W dziewiątej edycji niezmiennie utalentowanymi dziećmi zaopiekowała się Cleo, jednak Tomsona i Barona oraz Nataszę Urbańską zastąpili Blanka i Tribbs. Ten skład skompletował swoje drużyny. W kolejnych odcinkach nie brakowało chwil radości, łez wzruszenia i zaskakujących decyzji. Ostatecznie, do finału dotarły trzy osoby z każdej ekipy.

Drużyna Cleo: Ola Piłat, Leon Skorupski, Oliwia Johnson

Ania Jankowska, Alan Lubiński, Antosia Grobelna

Ania Jankowska, Alan Lubiński, Antosia Grobelna Drużyna Tribbsa: Wiktor Sas, Amelka Łęczycka, Leon Pawlikowski

Jurorzy wybrali po jednym ostatecznym finaliście, a o wyniku finału 9 maja przesądzili telewidzowie w głosowaniu SMS. Największe wsparcie otrzymał Wiktor Sas.

Wiktor Sas jedzie na Eurowizję Junior 2026

Ma 13 lat i jest pełnym energii, radosnym, odważnym, a zarazem wrażliwym i empatycznym chłopcem. Bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał – swoje pierwsze wokalne występy miał w żłobku. Trudno mu usiedzieć w miejscu – śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, łowi ryby i świetnie radzi sobie w kuchni, szczególnie przygotowując spaghetti carbonara. Od sześciu lat rozwija swoje zdolności wokalne. Jest również bardzo dobrym uczniem, chętnie angażuje się w życie szkoły i lokalnej społeczności oraz działa jako wolontariusz.

Eurowizja Junior - Roxie Węgiel, Viki Gabor, Sara James i inni. To oni po "The Voice Kids" reprezentowali Polskę

Zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids", Roxie Węgiel, trafiła na Eurowizję Junior w 2018 roku i wygrała ją z hitem "Anyone I want to be". Rok później w Gliwicach reprezentantką Polski była finalistka drugiego sezonu, Viki Gabor, która również zwyciężyła, z numerem "Superhero". Na tym nie koniec wspaniałych występów!

Wszyscy kolejni młodzi artyści z naszego kraju także byli związani z "The Voice Kids". Laureatka programu Sara James otarła się o wygraną, a pozostałymi reprezentantami Polski byli Ala Tracz, Laura Bączkiewicz, Maja Krzyżewska, Dominik Arim i Marianna Kłos, która w ubiegłym roku zajęła ósme miejsce z utworem "Brightest light".

i która w ubiegłym roku zajęła ósme miejsce z utworem "Brightest light". Reżyser występu Marianki w Tbilisi, Kamil Staszczyszyn, odpowiada teraz za show Alicji Szemplińskiej podczas "dorosłej" Eurowizji 2026.

Miejsce organizacji Eurowizji Junior 2026 nie jest jeszcze znane. Po zwycięstwie Francja zrezygnowała z roli gospodarza. Nieoficjalnie - mówi się, że konkurs może trafić do Macedonii Północnej.