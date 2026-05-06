Marianna Kłos życzy powodzenia Alicji Szemplińskiej. Uczestniczka Eurowizji Junior nagrała urocze wideo

Eurowizja to coś więcej niż tylko konkurs piosenki. To święto muzyki, kultury i jedności, które co roku gromadzi miliony widzów przed telewizorami. Uczestnikom często kibicują także ich poprzednicy i nie inaczej jest obecnie w Polsce. Reprezentantka naszego kraju na ubiegłorocznej Eurowizji Junior, Marianna Kłos, nagrała wyjątkowe życzenia dla uczestniczki "dorosłej" Eurowizji 2026.

Marianna Kłos z życzeniami dla Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją

Tuż przed szczytem eurowizyjnych emocji w Wiedniu polska reprezentantka otrzymała wyjątkowe wsparcie. Finalistka zeszłorocznego The Voice Kids i uczestniczka Eurowizji Junior 2025 nagrała dla Alicji Szemplińskiej życzenia. W mediach społecznościowych Marianna kłos powiedziała:

"Życzę pani powodzenia na Eurowizji. Będę oglądała z całą rodziną i mocno trzymała kciuki, choć to i tak nie będzie potrzebne, bo ma pani przecudowny głos i przepiękną piosenkę, powodzenia!"

Kiedy występ Polski? Kiedy poznamy reprezentanta na Eurowizję Junior 2026?

Alicja Szemplińska zaśpiewa jako czternasta w pierwszym półfinale Eurowizji 2026, który odbędzie się 12 maja. Za polską delegacją już pierwsza próba, zaś 7 maja odbędzie się drugie podejście próbne, po którym poznamy 30-sekundowy fragment występu. Aby awansować do finału, Polska musi pokonać co najmniej pięć innych państw.

Co z Eurowizją dla dzieci? Już 9 maja przekonamy się, kto pojedzie do... kraju-gospodarza, który jeszcze nie jest znany. Według nieoficjalnych informacji, Eurowizja Junior 2026 może odbyć się w Macedonii Północnej. Telewizja Polska wyśle na tegoroczny konkurs młody talent, który wygra sobotni finał programu "The Voice Kids". Następcę Marianny Kłos wyłoni widownia w głosowaniu SMS.