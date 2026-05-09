Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin. Niespodziewany wynik w Zabrzu, kto bohaterem meczu?

Zagłębie Lubin triumfuje w Zabrzu

Mecz 29. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a KGHM Zagłębiem Lubin zakończył się wynikiem 0:2 na korzyść gości. Pomimo braku bramek w pierwszej połowie, spotkanie obfitowało w dynamiczne akcje po obu stronach boiska. Decydujące ciosy padły w drugiej części gry, kiedy to Zagłębie Lubin przejęło inicjatywę i skutecznie wykorzystało swoje szanse. Pierwsza połowa nie przyniosła rozstrzygnięcia, a obie drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym remisem.

Wynik 0:0 po pierwszych 45 minutach zwiastował emocjonującą drugą odsłonę, w której to goście z Lubina zaprezentowali większą skuteczność. Bramki dla Zagłębia Lubin zdobywali Jakub Kolan oraz Levente Szabo, co zapewniło im cenne trzy punkty. Spotkanie było prowadzone przez sędziego Szymona Marciniaka, a na trybunach zasiadło blisko 26 487 widzów, wspierających swoje drużyny.

Kto strzelił gole dla KGHM Zagłębia?

Pierwsze trafienie w meczu padło w 63. minucie, kiedy to Jakub Kolan pokonał bramkarza Górnika Zabrze, Marcela Łubika. Ta bramka znacząco zmieniła dynamikę spotkania, zmuszając gospodarzy do bardziej ofensywnej gry. Chwilę wcześniej trener Zagłębia dokonał zmiany, wprowadzając Levente Szabo.

W 74. minucie wspomniany Levente Szabo podwyższył prowadzenie na 2:0, ustalając ostateczny wynik meczu. Szabo, który otrzymał również żółtą kartkę w trakcie spotkania, okazał się kluczowym zawodnikiem dla drużyny. Jego trafienie przypieczętowało zwycięstwo KGHM Zagłębia Lubin nad Górnikiem Zabrze.

Składy i zmiany na boisku

W drużynie Górnika Zabrze wystąpili między innymi Marcel Łubik w bramce oraz Paweł Bochniewicz i Rafał Janicki w obronie. W trakcie meczu dokonano kilku zmian, a na boisku pojawili się m.in. Paweł Olkowski oraz Michał Rakoczy. W późniejszej fazie spotkania, na murawie zobaczyliśmy także Lukasa Podolskiego, który wszedł w miejsce Sondre Lisetha.

KGHM Zagłębie Lubin rozpoczęło mecz z Jasminem Buriciem w bramce oraz Michałem Nalepą i Damianem Michalskim w formacji defensywnej. Trener gości również przeprowadził istotne roszady, wprowadzając na boisko Mateusza Dziewiatowskiego i Jakuba Sypka. Zmiany te, zwłaszcza wprowadzenie Levente Szabo, okazały się decydujące dla osiągniętego rezultatu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.