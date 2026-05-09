Kto wygrał "Mam Talent!"? Widzowie wybrali zwycięzcę 17. edycji programu

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-09 22:21

Zakończyła się siedemnasta edycja polskiej wersji formatu "Mam Talent!". Widzowie tego ekscytującego show TVN ponownie zdecydowali o tym, kto wróci do domu z główną nagrodą, czyli 300 tysiącami złotych. Wśród dziesięciorga finalistów laureat mógł być tylko jeden... Kto nim został? Już wszystko jasne!

Mam talent!

i

Autor: Paulina Krupińska-karpiel, Jan Pirowski/ AKPA

Program "Mam Talent!" od lat przyciąga nie tylko tłumy osób marzących o wielkiej karierze, ale też miliony widzów przed ekrany telewizorów. Od jesieni 2008 roku odbyło się już siedemnaście edycji. Właśnie poznaliśmy kolejnego zwycięzcę, którego tradycyjnie wybrała będąca pod ogromnym wrażeniem uczestników publiczność.

NIE PRZEGAP: Edyta Herbuś w nowym sezonie "Azja Express". Znamy jej partnera w programie

"Mam Talent!" - to już siedemnasta edycja. Dziesięcioro uczestników dotarło do finału

Przez kolejne odcinki tegorocznej odsłony "Mam Talent!" przewinęło się naprawdę wiele wyjątkowych osobowości. Walczących o spełnienie marzeń uczestników tradycyjnie oceniła jurorka wszystkich edycji programu - Agnieszka Chylińska, której towarzyszyli Julia Wieniawa, były prowadzący show Marcin Prokop oraz powracający po przerwie do jury Agustin Egurrola. Z kolei gospodarzem tej edycji pozostał prezenter Radia ESKA, Jan Pirowski, do którego dołączyła tym razem Paulina Krupińska-Karpiel.

Kto walczył o główną nagrodę? Do finału 17. edycji programu dotarły następujące talenty:

  • Chór Luna Plena (zdobywcy Dzikiej Karty)
  • Kaczorex (zdobywca Platynowego Przycisku)
  • KX
  • Liza i Dina
  • Marcelina Runewicz
  • Margaryta Reznik
  • Milena Tesarska
  • Nina Żubrowska Mestre
  • Piotr Iwanicki i Pati Alen
  • Young Generation

Polecany artykuł:

Wyszkoni w siateczkowej sukience zadaje szyku na pokazie mody. Rockowy pazur z …
Zaręczyny w programie Mam Talent!
Galeria zdjęć 20

Kto wygrał? Tak zdecydowali widzowie

Decyzja o nowym zwycięzcy tradycyjnie należała do publiczności, która w trakcie finału na żywo mogła wspierać swoich faworytów głosami SMS. Największe poparcie zdobył duet Liza i pies Dina i to właśnie oni otrzymali 300 tysięcy złotych, a przede wszystkim - trampolinę do wielkiej kariery. 

Sonda
Oglądasz "Mam Talent"?
Agustin Egurrola o powrocie do "Mam Talent" i szansach Polski na Eurowizji 2026
mam talent