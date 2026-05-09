Górnik Zabrze przegrywa z Zagłębiem Lubin. Czy to koniec dobrej passy?

Intensywny początek i wymuszona zmiana w Górniku

Początek meczu 32. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a KGHM Zagłębiem Lubin charakteryzował się wysoką intensywnością i wzajemnymi atakami. Goście jako pierwsi stworzyli groźne sytuacje, kiedy to Marcel Reguła spudłował z bliska, a strzał Adama Radwańskiego został obroniony przez Marcela Łubika. W odpowiedzi, Sondre Liseth z Górnika Zabrze uderzył zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza Zagłębia, Jasmina Buricia.

Przez znaczną część pierwszej połowy kibice byli świadkami zaciętej walki w środku pola, z niewielką liczbą klarownych okazji podbramkowych. W 40. minucie, trener Górnika Michal Gasparik był zmuszony do przeprowadzenia zmiany, po tym jak Michal Sacek nie mógł kontynuować gry. Przed przerwą, Górnik miał dwie dobre szanse, jednak strzał głową Lukasa Ambrosa obronił Burić, a Liseth nie trafił w bramkę z bliskiej odległości.

Jak Lubinianie wykorzystali swoje szanse na prowadzenie?

Po zmianie stron, gospodarze próbowali zaskoczyć bramkarza Zagłębia strzałami z dystansu, jednak próby Patrika Hellebranda i Lukasa Ambrosa nie sprawiły Burićowi większych problemów. Przełom nastąpił w 63. minucie, kiedy to KGHM Zagłębie Lubin objęło prowadzenie. Po dośrodkowaniu Damiana Dąbrowskiego z rzutu rożnego, piłka trafiła pod nogi Jakuba Kolana, który zdecydował się na strzał, pokonując zasłoniętego bramkarza.

Dziewięć minut później, w 74. minucie, Lubinianie podwyższyli wynik. Akcja rezerwowych zawodników przyniosła bramkę, gdy Jakub Sypek dograł do Levente Szabo. Szabo uwolnił się spod opieki obrońców i z pięciu metrów pokonał Marcela Łubika, ustalając wynik na 0:2. Górnik Zabrze rzucił się do odrabiania strat, a najgroźniejszy strzał Pawła Bochniewicza zza pola karnego został z trudem obroniony przez Buricia, końcówkami palców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.