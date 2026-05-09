Liga Mistrzów FIBA: Rytas Wilno dokonuje historycznego wyczynu. Co na to polski akcent w tych rozgrywkach?

Finał Ligi Mistrzów FIBA pełen dramaturgii

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Ligi Mistrzów FIBA zakończyła się historycznym triumfem. Rytas Wilno jako pierwszy litewski klub w historii sięgnął po to prestiżowe trofeum. W zaciętym finale, rozegranym w hiszpańskiej Badalonie, Litwini pokonali AEK Ateny. Mecz rozstrzygnął się dopiero po dogrywce, a ostateczny wynik to 92:86 dla Rytasu.

W meczu o trzecie miejsce, obrońcy tytułu – Unicaja Malaga, z udziałem reprezentanta Polski Aleksandra Balcerowskiego, zmierzyli się z La Laguna Teneryfa. Unicaja wygrała to spotkanie wynikiem 85:80, zapewniając sobie miejsce na podium. Na wyróżnienie zasłużył także trener AEK, 73-letni Dragan Sakota, który w tym roku świętuje 53-lecie swojej pracy szkoleniowej, jednak w finale musiał uznać wyższość 42-letniego Giedriusa Żibenasa z Rytasu.

Jakie indywidualne nagrody przyznano w LM FIBA?

Wyróżnienia indywidualne również stanowiły istotny element podsumowania sezonu Ligi Mistrzów FIBA. Najlepszym koszykarzem sezonu uznano 32-letniego Amerykanina Franka Bartley'a z AEK Ateny. Jego średnie statystyki imponowały, obejmując 18,4 punktu, 3,6 zbiórki i 3,4 asysty na mecz. Do pierwszej piątki rozgrywek trafili również RayQuan Gray, Jerrick Hardin, Ricky Rubio oraz Giorgi Szermadini.

Dodatkowo, uhonorowano koszykarzy Dekady LM FIBA, tworząc pierwszą piątkę tej dekady. Wśród nich znaleźli się Brazylijczyk Marcelinho Huertas, dwukrotny MVP rozgrywek, Kendrick Perry, Kevin Punter, Czech Vojtech Hruban oraz Gruzin Giorgi Szermadini, lider wszech czasów klasyfikacji strzelców. Polska mistrzowska Legia Warszawa, która dwukrotnie przegrała z Rytasem Wilno w fazie grupowej, nie zdołała awansować dalej, kończąc rywalizację z bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.