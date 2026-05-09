Rytas Wilno pierwszym litewskim klubem. Jak osiągnięto historyczny triumf w Lidze Mistrzów FIBA?

Dramatyczny finał Ligi Mistrzów FIBA w Badalonie

Koszykarze Rytas Wilno zapewnili sobie historyczny tytuł w Lidze Mistrzów FIBA, pokonując w finale AEK Ateny. Mecz rozegrany w Badalonie zakończył się wynikiem 92:86 po zaciętej dogrywce. Zwycięstwo to jest pierwszym tego typu osiągnięciem dla litewskiego klubu w tych prestiżowych rozgrywkach. Przebieg spotkania był niezwykle emocjonujący, co podkreśla jego rangę.

Początek meczu zdecydowanie należał do drużyny AEK Ateny, która na półmetku prowadziła 42:25, a w trzeciej kwarcie osiągnęła nawet 20-punktową przewagę. Rytas Wilno wykazało się jednak niezwykłą determinacją, odrabiając straty. Czwarta kwarta była kluczowa, zakończona wynikiem 35:17 na korzyść litewskiego zespołu, co doprowadziło do dogrywki.

Kto poprowadził Rytas Wilno do zwycięstwa?

W decydującym spotkaniu Ligi Mistrzów FIBA wyróżnił się Jerrick Harding, naturalizowany Amerykanin, który znacząco przyczynił się do sukcesu Rytas Wilno. Zdobył łącznie 16 punktów, z czego aż 15 padło w kluczowej czwartej kwarcie, co pozwoliło zespołowi odrobić straty. Jego wszechstronna gra obejmowała również sześć asyst oraz dwie zbiórki, potwierdzając jego rolę lidera na boisku.

W meczu o trzecie miejsce, broniąca tytułu drużyna Unicaja Malaga, w której składzie występuje reprezentant Polski Aleksander Balcerowski, pokonała zespół La Laguna Teneryfa. Wynik tego spotkania to 85:80 na korzyść Unicaja Malaga. Tegoroczna edycja rozgrywek była dziesiątą w historii Ligi Mistrzów FIBA, co podkreśla jej ugruntowaną pozycję w europejskim koszykarskim kalendarzu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.