Katarzyna Zillmann przyłapana ze swoją ex! W sieci pojawiło się nagranie

Adrian Rybak
2026-05-09 19:46

Katarzyna Zillmann jest aktualnie w związku z Janją Lesar. Ten związek był wielkim skandalem w polskich mediach, ponieważ dla tancerki sportsmenka zostawiła swoją wcześniejszą partnerkę - Julię Walczak. Teraz uczestniczka "Tańca z gwiazdami" została zauważona ze swoją byłą ukochaną! Sprawę skomentowała... jej mama.

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak
Katarzyna Zillmann od miesięcy jest gorącym tematem w mediach. Jej życie uczuciowe wywołuje dużo emocji, bo dużo w nim zwrotów akcji. Przed udziałem w "Tańcu z gwiazdami" była w związku z wioślarką Julią Walczak, dziewczyną po fachu. Jeszcze na początku programu Kasia opowiadała o ich wielkiej miłości, ale jednak nie była taka silna, ponieważ taneczne show zakończyła z inną życiową partnerką - Janją Lesar. Początkowo spekulowano o zdradzie, ale później Walczak wyjaśniła, że rozstała się z Zillmann jeszcze przed jej romansem z tancerką. Relacja nie zakończyła się jednak kolorowo. Julia nie ukrywała swojego rozczarowania zachowaniem Katarzyny. Teraz, po wielu miesiącach, znów były widziane razem!

Mama Zillmann reaguje na jej spotkanie z byłą

Katarzyna Zillmann była jedną z gwiazd, które pojawiły się na pokazie nowej kolekcji MMC. Na evencie miała okazję spoktać się ze swoją byłą partnerką. Kozaczek opublikował na Instagramie nagranie, na którym widać, jak uczestniczka "Tańca z gwiazdami" rozmawia z Julią Walczak. Dziewczyny były uśmiechnięte i widać było, że dobrze się dogadują. Pod postem można znaleźć komentarz mamy Kasi - Ludwiki Zillmann. Kobieta wysłała emotkę serduszka. Wygląda na to, że byłe partnerki już się pogodziły. 

Kim jest Katarzyna Zillmann?

Katarzyna Zillmann to wioślarka, która może pochwalić się prestiżowymi osiągnięciami. Zdobyła srebrny medal w konkurencji czwórki podwójnej na igrzyskach olimpijskich 2020 w Tokio. To też mistrzyni świata 2018 w czwórce podwójnej, wicemistrzyni świata 2017 i 2019 oraz Mistrzyni Europy 2018. Zajęła 4. miejsce w "Tańcu z gwiazdami", gdzie występowała w parze jednopłciowej z Janją Lesar.

